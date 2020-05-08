“المشاريع البحثية” ابتزاز لأولياء الأمور لإجبارهم على دفع المصروفات

تعرض العديد من اولياء الامور لحالة ابتزاز صريحة من قبل مديري المدارس سواء الحكومية او الخاصة ، حيث استغلت معظم المدارس مطالبة الطلاب بتقديم مشاريع بحثية كبديل لامتحانات اخر العام وقامت بمساومتهم واجبارهم على دفع القسط الثانى من المصروفات مقابل قبول ابحاث ابنائهم وحصولهم على التقديرات التى تؤهلهم للانتقال لسنة دراسية جديدة .

واكد اولياء الامور ان المدارس الخاصة تطالبهم بدفع الاقساط خاصة بعد تجاهل وزارة التربية والتعليم حل الازمة الواقعة بينهم وبين المدارس وتركتهم فريسة بحجة دفع رواتب المدرسين والانفاق على الانشطة.

كما اشاروا الى ان المدارس تعنتت فى اعطاء الطلاب سواء اكواد الفصول للتواصل مع المدرسين او ما يعرف ب”الفصل الافتراضي” كذلك الاكواد المطلوبة للدخول على المنصة التعليمية والتى يرسل عليها الطالب المشروع البحثي ، بالاضافة الى ان المدارس خاصة الحكومية استغلت تقديم الابحاث بشكل ورقي من قبل اولياء الامور الذين لم يكن فى استطاعتهم استخدام التكنولوجيا وطالبتهم بدفع المصروفات .