“كورونا” وراء تأخر صدور اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات الأهلية

أكد “طلعت عبدالقوى” رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، ان اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات سوف تصدر قريبا خاصة انه تم الانتهاء من اعداد اللائحة ومراجعتها وقام رئيس الوزراء بتشكيل لجنة برئاسة وزيرة التضامن وعضوية ممثلى الوزارات المعنية من ضمنها وزارات، التضامن، العدل، الخارجية، الداخلية، شئون مجلس النواب، وممثل اتحاد الجمعيات الاهلية,وتم الانتهاء من اعداد اللائحة التنفيذية، وارسالها الى مجلس الوزراء لمراجعتها .

وتعليقا على انتهاء الموعد التنظيمى لاصدار اللائحة، اوضح انه كان من المفترض ان يتم صدور اللائحة خلال 6 أشهر من اقرار القانون اى فى شهر مارس الماضى حيث أن البرلمان وافق علي القانون فى يوليو من العام الماضى ,وصدق عليه الرئيس فى 19 أغسطس من نفس العام ,ومن الممكن اجتياز الموعد التنظيمى الذى نص عليه القانون دون عقوبات , لانه مجرد موعد تنظيمى .

واضاف، كان من المحتمل إصدار اللائحة خلال شهر مارس الا أن الظروف الطارئة التى نمر بها بشأن انتشار وباء كورونا وانشغال الحكومة فى مواجهة تداعيات الازمة سبب تأخر صدورها فى الوقت المحدد ,لافتا الى أن صدور اللائحة الآن من اختصاص مجلس الوزراء بعد انتهاء اللجنة من اعدادها ومراجعتها.