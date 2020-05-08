فى الأسبوع الثانى من رمضان.. الأسعار نار..والحكومة تواجه الغلاء بمنافذ “أهلاً رمضان وآمان”

تشهد الاسواق حالة من الفوضى وارتفاعات غير مبررة فى الاسعار، “الأهالي” تجولت في بعض الأسواق الشعبية لرصد أسعار الخضراوات والسلع حيث تبين أن الأسواق التي كانت دائما مزدحمة بالمواطنين بدأت تعاني من انخفاض القوة الشرائية وهو ما أكده العديد من التجار وبائعي الخضراوات مما أثر علي صلاحية بعض السلع وأدي إلي فسادها لعدم بيعها بسبب ارتفاع أسعارها حيث يتراوح سعر كيلو الطماطم بين 6و7جنيهات، والبامية يتراوح سعر الكيلو بين 40 و50 جنيها ويتراوح كيلو الخيارما بين 10و12 جنيها ووصل سعر كيلو الكوسة الى 12 جنيها والبصل 8جنيهات للكيلو اماالبطاطس يتراوح سعر الكيلو ما بين 5و6جنيهات والفلفل الرومى 16 جنيها, والليمون20 جنيها , وورق العنب 25 جنيها, والباذنجان 10 جنيهات .

كما شهدت اسعار الدواجن ارتفاعا ملحوظا فى الاسواق منذ بداية الشهر الكريم حيث وصل سعر الكيلو الابيض الى 38 جنيها والكيو البلدى يتراوح بين 48 و52 جنيها, ووصل سعر كيلو البانيه الى 80 و85 جنيها, اما الارانب فوصل سعرها الى 55 جنيها للكيلو ,والبط وصل سعر الكيلو الى 58 جنيها.

ويتوقع د”عبد العزيز السيد” رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية انخفاض اسعار الدواجن خلال النصف الثانى من شهر رمضان نتيجة لقلة الطلب عليها ,وانشغال المواطنين فى شراء الكعك, وملابس العيد.

واضاف “السيد” أن سعر الكيلو فى المزرعة تراجع من 31 جنيها إلى 26 جنيها للكيلو, والكيلو البلدى يصل الى 40 جنيها ويباع بالاسواق ب 47 و48 جنيها .اما اسعار اللحوم فرغم تراجع الاستهلاك الا انها ظلت عند معدلاتها المرتفعة فيتراوح سعرالكيلو الكندوز بين 130و160 جنيها ,والمفروم يتراوح بين 140و120 جنيها والسجق يتراوح بين 100و130 جنيها , وتراوحت أسعار البفتيك والاستيك بين 110- 140جنيها ، وأسعار البرجر البلدى بين 100و130 جنيها، كما شهدت أسعار اللحوم الضأن استقرارا، لتبدأ من 120 حتى 140جنيها، كما تراوح سعر كيلو اللحوم الجملى بين 90 و110 جنيهات، حسبما أكدت شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة.

من ناحية اخرى شهدت المجمعات الاستهلاكية ومنافذ اهلا رمضان اقبالا من المواطنين خاصة بعد استمرار وزارة التموين والتجارة الداخلية الاعلان عن توفير السلع الرئيسية للمواطنين سواء من الإنتاج المحلى أو من خلال الاستيراد ومنها اللحوم التي يتم عرضها بالمجمعات الاستهلاكية بسعر 90 جنيها وغيرها من السلع الرمضانية بالمجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية ومعارض “اهلا رمضان” وتأكيد الوزارة على استمرار التعاقد على اللحوم والدواجن لتوفيرها بأسعار مخفضة للمواطنين ,فى حين اكدعدد كبير من المواطنين ان المجمعات الاستهلاكية تبيع بنفس اسعار محلات البقالة واسعار السلع الغذائية والرمضانية مرتفعة جدا وتباع باسعارها.