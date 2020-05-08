خبراء ومتخصصون:مطالب مستمرة بخفض أسعار الطاقة لتطوير المصانع ووقف نزيف الخسائر

ثمٌن، خالد الفقي، رئيس االنقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية والمعدنية، الدور الذى تقوم به مؤسسات الدولة للتخفيف على اعباء عمال مصر، فى ظل مواجهة أزمة فيروس كورونا، مطالبًا العمال فى نفس الوقت بضرورة اتباع جميع الإجراءات الاحترازية للوقاية من الإصابة الفيروس، وكذلك استمرار دوران عجلة الانتاج.

وطالب “الفقي”، الحكومة باتخاذ المزيد من الإجراءات التى تعمل على تطوير شركات قطاع الأعمال وعلى رأسها شركة الحديد والصب الوطنية، وكذلك شركة الألومنيوم، ومن هذه الإجراءات خفض سعر الغاز للمصانع كثيفة الاستهلاك، وذلك لحماية هذه الشركات من الخسائر واستمرارها فى المنافسة، مثمنًا قرار الحكومة الأخير فى هذا الشأن، ضمن الإجراءات الحمائية الصناعة الوطنية، مؤكدًا أن خفض الغاز لـ4.5 دولار خطوة هامة لتقليل خسائر بعض الشركات، ولكنة ليس كافيًا، ويجب أن يتم تخفيضه إلى 3 دولارات لكل مليون وحدة حرارية.

وكشف رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية والمعدنية أن مجمع الألومنيوم بنجع حمادى يواجه منافسة غير عادلة، نتيجة الأسعار التى يحصل عليها لكل “الكيلو وات ساعة”، مضيفًا أن المتوسط العالمى لا يتجاوز 3 سنتات، مما يؤدى إلى انخفاض صادرات الشركة التى تبلغ نسبة 54% من حجم إنتاجها السنوى.

صناعة الأسمدة

يعتبر الغاز الطبيعي، مكونا أساسيا فى عملية انتاج الأسمدة، وليس مصدرا للطاقة فقط، وبالتالي فإن أسعار الغاز المرتفعة للمصانع، تعد سببا رئيسيا فى خسائر هذه الشركات، وطالب عماد حمدي، عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، بأن تكون الأسعار المحلية للطاقة الموردة للمصانع مساوية للأسعار العالمية، والتي تدور حول 2.55 دولار للمليون وحدة حرارية تقريبًا، موضحًا أن هناك العديد من الصناعات للشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية تشهد معاناة شديدة وتعتبر أسعار الطاقة المرتفعة سببا رئيسيا فى ذلك، ومنها شركات الأسمدة، وشركات الورق.

وتابع حمدي، “نحن نقدر المجهود الكبير الذي تقوم به مؤوسسات الدولة فى ظل أزمة كورونا، وتطبيق الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار الفيروس، ومع عدم توقف عجلة الانتاج”، مضيفًا أنه لكى تعود هذه الشركات للمنافسة مرة أخرى، فإنه يجب على الدولة أن تقوم بعمل معادلة، بين الأسعار الحالية وحال الصناعة الآن، وما سيتم إذا تم تخفيض الصناعة، والنتائج التى ستعود على الصناعة من هذا الإجراء، وهو المساهمة فى التطوير، وتقليل الاحتياج للمنتج الخارجي وتخفيف الضغط على النقد الأجنبي.

وأشار حمدي، إلى ضرورة التيسير على المستثمرين، سواء فى قطاع الأعمال العام أو القطاع الخاص، ولا بد من دعم الطاقة وتخفيض سعرها، مضيفًا أن الدولة أصبح لديها الآن الأدوات التى تمكنها من عمل ذلك، وهى الاكتشافات الجديدة لحقول الغاز، وأصبح لدينا اكتفاء ذاتيا منه.

وتابع عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، أن ارتفاع سعر الطاقة عن الأسعار العالمية من أبرز المشكلات التي تواجه صناعة الأسمدة، حيث تمثل الطاقة في تلك المصانع نسبة تتعدى الـ60%، من مدخلات الصناعة، مطالبًا بضرورة إعادة النظر في أسعار الطاقة بما يتوافق مع الأسعار العالمية، حيث إن متوسط السعر العالمى للغاز بالنسبة لصناعة المليون وحدة حرارية 2.55 دولار، وأن تحاسب الشركات سواء للغاز أو الكهرباء على الاستهلاك الفعلي وإلغاء ما يسمى بالحد الأدنى للاستهلاك، مشددا على ضرورة تخفيض رسم الصادر حتى تستطيع منتجاتنا المنافسة في الأسواق العالمية وجلب عملة صعبة.

دعم المنتج المحلي

وفى سياق متصل، أكد رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، ورئيس المركز المصري للدراسات الاقتصادية، على قيام العديد الدول بدعم الصناعات المحلية من خلال خفض سعر الطاقة لمصانعها، موضحًا أنه عند ارتفاع سعر الحديد فى السوق المصري تم فتح الباب لاستيراد هذا المنتج من أوكرانيا وغيرها، لقيام هذه الدول بدعم صناعاتها.

وأوضح الخبير الاقتصادي، أن أزمة كورونا العالمية، وتوقف حركة التجارة العالمية نسبيًا، هو فرصة عظيمة يجب استغلالها للاهتمام بالتصنيع ودعم المنتج المحلي، من خلال عدة إجراءات ومنها أسعار الطاقة للمصانع والتى قامت الحكومة بتخفيضها، ولكننا ننتظر المزيد.

وتابع عبده، أن توافر الغاز هو ميزة يجب استغلالها لدعم الصناعة، ودعم المنتجين، ولكن بشروط محددة، وهي تخفيض المنتجات فى الأسواق الداخلية، وإظهار البيانات الحقيقية لحجم الصادرات.

وطالب الخبير الاقتصادي، بضرورة دعم الصناعات الوطنية من أجل توافر منتجات محلية بأسعار مناسبة، وخاصة الصناعات كثيفة استخدام الطاقة، وذلك مع انخفاض تكلفة الغاز مع الاكتشافات الجديدة وتحقيق الاكتفاء الذاتى منه، مؤكدًا أن مطلب خفض سعر الطاقة للمصانع هو مطلب عادل، ويجب على الدولة تنفيذ هذا الأمر، وبضمانات منها تخفيض سعر المنتج فى السعر المحلي، وتخصيص جانب للتصدير.

وأضاف، أن دعم الصناعة، سينتج عنه تطوير المصانع، وإنشاء خطوط انتاج جديدة لها، وبالتالي توفير فرص العمل، وكذلك زيادة إيادات الدولة من خلال الضرائب، موضحًا، أن ما ستقدمه الدولة من دعم لأسعار الطاقة للمصانع سيعود إليها فى صورة ضرائب للمكاسب الشركات وفرص العمل التي تم توفيرها، وكذلك فتح أسواق جديدة للخارج.

وتسأل عبده، عن عدم تنفيذ الدولة لهذا المطلب المهم، مؤكدًا أنه سينتج عنه تحويل عدد من الشركات من الربحية إلى شركات خاسرة، وبالتالي ستتخلى هذه الشركات عن العمالة، فضلا عن فقدان ميزة مهمة وهو صناعة استراتيجية للدولة يتم التخلي عنها، موضحًا أن هذا ليس في صالح أحد، وينتج عنه اسيراد منتج مدعوم من دول أخري تقوم بضرب المنتج المحلي، وغلق مصانعنا.

وتابع، أنه يجب على متخذ القرار أن يضع هذا الأمر نصب أعينه، حتى لا نكون أمام أمثلة أخرى كالقومية للأسمنت وشركة الحديد والصلب والمعاناة من عدم التطوير نتيجة الخسائر الكبيرة.