في “الأسبوع الثقافي” :بوابات الذات..والفن وذاكرة المكان..ومناجم الأرق

بوابات الذات

حارس على بوابة الذات ” عنوان الرواية الجديدة للكاتب العراقي “زهير الزيدي”، والتي تدور أحداثها في إطار واقعي من خلال متوالية زمانية تربط الحاضر بالماضي، عبر تفعيل فكرة الذاكرة، كما تهتم الرواية برصد التفاصيل المكانية، وتقوم كثير من أحداثها على فكرة الصراع النفسي الذي يعتري بطل الرواية .

الفن وذاكرة المكان

عن الهيئة العامة لقصور الثقافة صدر كتاب “الفن وذاكرة المكان” ديالكتيك التأثير والتأثر” للناقد التشكيلي د. خالد البغدادي، وتضمن الكتاب عدة فصول منها “الفن والبيئة ” و”الإنسان والمكان.. مشاهير وأعلام” و”محمود مختار الرائد الأول” والسيد عبده سليم .. الكتلة والفراغ ” و”بدوي سعفان .. الراهب ” و”عبد الوهاب عبد المحسن .. أسرار المكان ” و”حمدي أبو المعاطي .. رحلة فن “وأحمد الجنايني .. سفر التتويج ” .

مناجم الأرق

” مناجم الأرق ” مجموعة شعرية للشاعرة نجاة عبد الله والتي تقدم فيها قصائد بسيطة تعتمد على التأمل اليومي، واستدعاء الذكريات، كما تشتغل نصوص المجموعة على المفارقة والتكثيف بوعي والإمساك بوهج اللحظة من قصائدها. “الكلمات تهرب من المصابيح / صرنا نتبادل الشتائم بدل أن نتبادل الحب” .