في تقرير لـ “سعفان”: إجراء جديد بشأن عودة العالقين بالكويت

تلقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تقريرًا عاجلا اليوم الجمعة من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بسفارة مصر بالكويت في إطار متابعته على مدار الساعة يوميا مع المكاتب العمالية أحوال العمالة المصرية في دول العمل.

وأوضح هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لـ وزارة القوى العاملة، أن الوزير تلقى تقريرا من المستشار العمالي بالكويت أحمد أبراهيم أشار فيه إلي أن السفير طارق القوني سفير مصر بدولة الكويت أن رحلة مصر للطيران المؤجلة منذ يوم 31 مارس 2020 سوف تغادر الكويت بعد غد الأحد 10 مايو الجاري.

ولفت السفير القوني إلي أن مكتب مصر للطيران في الكويت سيقوم بالتواصل مع حاملي تذاكر السفر على هذه الرحلة لإفادتهم ببيانات التذاكر الجديدة وتفاصيل وإجراءات الحجر الصحي فى أحد فنادق القاهرة على نفقتهم الخاصة، أو الحجر فى إحدى المدن الجامعية على نفقة الدولة.