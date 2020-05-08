إسرائيل ستناقش مع أمريكا خطة تتعلق بشبة جزيرة سيناء !!

قالت إسرائيل اليوم الجمعة إنها ستناقش مع الولايات المتحدة، أقرب حلفائها، تقريرا صحفيا ذكر أنه قد يتم خفض قوات حفظ السلام التي تقودها واشنطن في شبه جزيرة سيناء المصرية، واصفة وجودها هناك لنحو أربعة عقود بأنه ”مهم“.

وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال يوم الخميس نقلا عن مسؤولين أمريكيين حاليين وسابقين أن وزير الدفاع مارك إسبر يسعى لسحب بعض القوات الأمريكية المشاركة في قوات حفظ السلام الدولية في شبه جزيرة سيناء.

يأتي خفض القوات بينما تقاتل مصر متشددين في سيناء التي توجد بها قوة متعددة الجنسيات ومراقبين تقودها الولايات المتحدة منذ مطلع الثمانينيات بعد إبرام اتفاق السلام بين مصر وإسرائيل في 1979.

وردا على طلب للتعليق على التقرير قال وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتز في مقابلة مع إذاعة 102 إف إم في تل أبيب ”القوات الدولية في سيناء مهمة والمشاركة الأمريكية مهمة“.وأضاف شتاينتز، العضو في مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي، ”بالتأكيد سنناقش الأمر مع الأمريكيين“.

ولم ترد السفارتان الأمريكية والمصرية في إسرائيل حتى الآن على طلب للتعقيب وكذلك مكتب القوات الدولية والمراقبين..ووفقا لموقعها الإلكتروني يوجد 1156 فردا بالقوات الدولية والمراقبين من الولايات المتحدة و12 دولة تغطي مساحة تزيد على عشرة آلاف كيلومتر مربع في سيناء. وتضم هذه القوات نحو 454 فردا أمريكيا.لكن بيانات على الموقع الإلكتروني كشفت أن حجم هذه القوات انخفض بأكثر من 30 بالمئة منذ 2015.

*المصدر رويترز