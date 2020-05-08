رئيس قطاع الانتاج يتابع عمليات حص القمح بمزارع القطاع في سدس- بني سويف

قام الدكتور ممدوح السباعي رئيس قطاع الانتاج، بزيارة مزرعة سدس بمحافظه بني سويف، لمتابعة عمليات حصاد محصول القمح، والمنزرعة على مساحة ١٦٠ فدان، من الاصناف: جميزة ١١ ، سدس ١٤ ، شندويل ٥.

وقال رئيس قطاع الانتاج ان ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات وتكليفات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضي، بتكثيف العمل الميداني، ومتابعة المزارع، وسير العمل، في كافة الجهات التابعة للقطاع واستغلال الامكانيات المتاحة لتحقيق اقصى انتاحية ممكنة.

واشار السباعي الى انه تم ايضا خلال زيارته لمزرعة سدس متابعة عمليات زراعة وري محصول قطن الاكثار لمساحة ٢٠ فدان من الصنف، جيزة ٩٥، ومعاملة المساحة بمبيدات الحشائش لمنع انبات بذور الحشائش،كذلك تم المرور والاطمئنان علي حاله المحاصيل القائمه بالمزرعة ، وتفقد جميع مساحات حدائق البساتين بالمزرعة.

كما شملت الزيارة تفقد صوامع سدس، وشونة المحاصيل المختلفه للمزرعة، كذلك تم المرور والاطمئنان علي محطة الانتاج الحيواني بالمزرعة، كما حث العاملين بالمزرعة ببذل المزيد من الجهد للنهوض بالقطاع.