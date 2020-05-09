د.جابر عصفور لـ”الأهالي” : نحتاج إلى دراما هادفة تستطيع أن تربي الأجيال الجديدة وتزرع فيهم العادات والقيم النبيلة

أكد دكتور جابر عصفور، وزير الثقافة الأسبق، إن مسلسلات هذا العام هى هى نفس المسلسلات ولم تختلف كثير عن سابقيها فليس هناك فرق. وأضاف قائلاً:عندما كنت صغيرا كنت أتابع مسلسلا تليفزيونيا مترجما بعنوان “منزل صغير في البراري” كان عبارة عن حلقات كل حلقة تدور حول مغزي معين من القيم مثل قيمة الصدق، والأمانة، والإخلاص، وأتذكر إنه عقب مشاهدة الحلقة كانت تتأكد في نفسي وفي داخلي هذه القيمة. عندما كبرت أصبحت مهتما أن أعرف ما الجهة المنتجة لهذا البرنامج فأكتشفت إن البرنامج يتم تمويله من قبل الكنيسة الكاثولوكية العالمية. نحن أيضاً نستطيع أن نوظف البرامج والمسلسلات توظيفات ثقافية مهمة.

فلابد من إنتاج مسلسل يحمل قيما معينة علي أن يكون هناك مجموعة من الكتاب البارعين الذين يستطيعون أن يكتبوا مجموعة من الحلقات المشوقة لمعالجة المشكلات أو الأزمات الإجتماعية التي نمر بها، وبذلك أظن أن الحال سيصبح أحسن من ما نحن فيه.

فمثلا مسلسل عادل أمام مسلسل جيد جدا ولكن ليس له غاية مباشرة أو غير مباشرة، وهنا لا اقصد ان يكون العمل تعليميا حتي التعليمي ممكن أن يكون له مغزي ومعني وراق في نفس الوقت، لكن للأسف هذا غير موجود فأنا كنت أتمني أن أرى مسلسلا مثل مسلسلات أسامة أنور عكاشة التي كانت تُعرض في رمضان، فلماذا حتي الآن لم يتم اكتشاف كاتب مثله ؟ لكن للأسف ليس لدينا العقليات التي تخطط لمثل هذه الأمور، يمكن أكثر شيء ملموس حتي الآن هو الاحتفال بالقوات المسلحة، ومسلسل ” الاختيار” الذي يتناول قصة الشهيد “أحمد منسي” أتمني أن تزيد هذه النوعية من المسلسلات فيصبح لدينا نوع من الدراما الهادفة التي تستطيع أن تربي الأجيال وتزرع فيهم مجموعة من العادات والقيم المهمة.