عودة 1563 مصريا من العالقين بالخارج علي متن 10 رحلات

عاد إلى القاهرة 1563 مصريا من العالقين بالخارج على متن 10 رحلات قادمة من الكويت والسعودية والسودان وتركيا وأوغندا ورواندا وتشاد ونيجيريا . وقد هبطت 7 رحلات في مطار القاهرة و3 في مطار مرسي علم حيث يخضع العائدون الي الحجر الصحي لمدة 14 يوما للتأكد من خلوهم من فيروس كرونا المستجد . وتأتي هذه الرحلات في إطار الجسر الجوي الذي تنظمه الحكومة لاعادة جميع العالقين المصريين بالخارج قبل عيد الفطر وذلك بعد قرار تعليق رحلات الطيران من والي مصر ضمن جهود الحكومة لاحتواء فيروس كورونا.