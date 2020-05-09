مكرم محمد أحمد: مبارك أكدّ إن الإخوان أخطر عدو لمصر

صرّح الكاتب الصحفي “مكرم محمد أحمد” رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن الرئيس الراحل ” محمد حسني مبارك” أدلى له من قبل بتصريحات خطيرة حول الإخوان وإسرائيل وأمريكا. وأضاف مكرم عبر برنامج “رأي عام”: “الرئيس مبارك قال لي إن الإخوان المسلمين هم الخطر الحقيقي على مصر”، مشيراً إلى أن الراحل كان يكره الإسرائيليين والأمريكان.

وتابع: “الرئيس مبارك كان لديه الوعي الحقيقي بأن التيارات الإسلامية هم الخطر”، في فترة ما كان هناك رغبة في التصالح من جانب الإخوان وهناك رغبة من الملاينة من جانب نظام مبارك وكان لديهم 88 نائبا وكان هناك من يتساءل ما هي المشكلة. وأضاف، أن نظام مبارك كان يعرف أن الإخوان مصدر خطر حقيقي ولكن كون النظام جنح إليهم في فترة من الفترات لأنهم جنحوا إليه أو كانت الظروف أقوى، فمبارك كان يدرك أنه يجب أن يكون يقظاً دائماً وقال لي الإخوان هم الخطر الحقيقي على مصر، إلا أن أخطاء حسني مبارك هي نفس أخطاء السادات. وعما أثير عن قضية التوريث قال مكرم محمد أحمد: “مبارك كان يحب أولاده، ويمكن أن نقول إنه حب مرضي ولم يكن راغباً في توريث الحكم لنجله وسمعت منه ذلك، لكن قبل نهاية حكمه صفوت الشريف قال لي إن الرئيس مبارك يبدو إنه غير وجه نظره (معرفش تحت ضغوط إيه) لمسألة التوريث، ثم تعددت التفسيرات”.

وعن العلاقات مع إسرائيل، أضاف: “أنا كنت دايما أسأل إيه اللي مخوفنا من الكلام مع الإسرائيليين”، منوها بأنه كان يرى أن بعد نصر أكتوبر كان يجب أن نثق في قدرتنا على التواصل مع الإسرائيليين وكشفهم، مؤكداً أن مصر تصرفت خلال هذه الفترة تصرفاً عبقرياً، ولم تقدم خلال هذه الفترة ما يمكن أن يكون سبباً لتندم عليه.

وقال الكاتب الصحفي “مكرم محمد أحمد إن بنود اتفاقية كامب ديفيد بين مصر وإسرائيل، ظلت في “جيب الجاكيت” لمدة أسبوعين، واحتار في نشرها من عدمه. وأضاف مكرم، عبر برنامج “رأي عام” على فضائية “ten”، أن الظروف تهيأت له ونشرها، مشيرا إلى أن الرئيس المصري الراحل أنور السادات أمر أسامة الباز بالتحقيق معه، بسبب نشره لبنود الاتفاقية. ورفض مكرم الإفصاح عن مصدره الذي سرب له بنود الاتفاقية بعد مرور قرابة نصف قرن على الواقعة، وبعد ضغط من الإعلامي عبد الحميد بحجة مرور قرابة 50 عام على الواقعة، وإمكانية كشف أطرافها، صرح مكرم أن أسامة الباز هو الذي سرب له بنود كامب ديفيد. واعتبر مكرم، أن أسامة الباز كان مثقفاً أكثر من كونه سياسيا، وكان يتعامل مع الصحفيين بطريقة راقية.