انتهاء إضراب أطقم تمريض مستشفى كرموز العمالى بالاسكندرية والتوتر يسود المستشفى

واصلت اطقم التمريض فى مستشفى كرموز العمالى بالاسكندرية عملها, بعد إنهاء إضرابهم عن العمل أمس الأول والامتناع عن دخول العنابر, بسبب عدم توافر اى من وسائل الوقاية فى المستشفى مثل الكمامات والقفازات الطبية, ورفض ادارة المستشفى تلبية احتياجاتهم .وعمل مسح دورى لهم للاطمئنان على عدم وجود حالات ايجابية لديهم .

يأتى ذلك بعد الاعلان عن اصابة 14 من الاطباء والممرضات بمرض الكورونا منذ عدة ايام واحتجازهم فى مستشفى العزل بالعجمى . وتم منع الزيارات للمرضى ووقف الاجازات . طالبت اطقم التمريض محافظ الاسكندرية ووزيرة الصحة بالتخل لانقاذهم من العدوى المحتملة فى ظل غياب اى اجراءات وقائية.

كما رفضت الادارة اعتماد طلبات الاجازات السنوية التى تقدم بها بعضهم خوفا من العدوى وكان الدكتور عناني إسماعيل مدير فرع شمال غرب الدلتا للتأمين الصحي فى بالإسكندرية قد نفى إن ما تردد من اتهامات للإدارة الطبية بإهمال عمل مسحات للطاقم الطبي عارية من الصحة وان الادارة تتبع كل سبل الوقاية ولم ينفى . وجود 12 حالة إيجابية بين أفراد التمريض وأشار إلى أنه جرى عمل مسحات لجميع المرضى نزلاء الأقسام التي ظهرت بها الإصابات بين التمريض وجاءت جميعها سلبية للفيروس ما أكد عدم وجود بؤرة للوباء داخل المستشفى، لافتا إلى أنه تقرر غلق أقسام العناية والعمليات، لمدة 14 يوما مع تنفيذ بروتوكول التعقيم والتطهير، فيما تباشر جميع أقسام المستشفى عملها بصورة طبيعية.