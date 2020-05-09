اتحاد المحلي لعمال الإسكندرية يدعم مبادر (مصر هتعدي)

أعلن الاتحاد المحلي لعمال الإسكندرية برئاسة مجدي البدوى دعمه لمبادرة مصر هتعرف و التي أطلقتها الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط بالاشتراك مع بعض جمعيات المجتمع المدني و التي تهدف إلى تشجيع القطاع الخاص بالبقاء على العمالة و توفير فرص عمل جديدة في ظل مواجهة أزمة كورونا و ذلك بمشاركة عدد كبير من أصحاب الأعمال و رؤساء الشركات .

و أكد البدوي أن من أهم أسباب دعم الاتحاد المحلي لعمال الإسكندرية لهذه المبادرة هو السعي لإستقرار المجتمع من خلال استهداف الفئات العمالية الأكثر تضررا من هذه الأزمة خاصة العاملين بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

و طالب البدوي جميع أطراف منظومة العمل حكومة و أصحاب أعمال و عمال بالإضافة المجتمع المدني بالتكاتف من خلال هذه المبادرة للحفاظ على مكتسبات الإصلاح الاقتصادي الذي قامت به مصر خلال المرحلة الماضية و الذي تحمل تبعاته الشعب المصري و كانت نتيجته ارتفاع معدلات النمو خلال الأشهر الماضية لانه في حالة انهيار هذا الإصلاح الاقتصادي سيدفع الجميع الثمن .