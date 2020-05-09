حظر تجوال كلى لقرية شنشور باشمون بالمنوفية بسبب كورونا

أصدر ” أحمد ابراهيم القزاز” رئيس مركز ومدينة اشمون, كتاباً وجهه لمأمور مركز شرطة أشمون ومدير الإدارة الصحية ومدير إدارة التموين ورئيس الوحدة المحلية بشنشور ,انه بناء على توجيهات اللواء ابراهيم ابو ليمون محافظ المنوفية لمحاصرة فيروس كورونا, فقد تقرر حظر التجوال فى أنحاء قرية شنشور طوال اليوم الا للضرورة القصوى, والتى يقبلها مأمور الضبط الفضائى وجهات تنفيذ القرارات, اضافة للغلق الكامل لجميع المحال التجارية عدا(الصيدليات ومحلات الجزارة والبقالة ومحلات بيع السلع الغذائية), ومنح جميع العاملين بالحكومة والقطاعات العام والخاص بالقرية, اجازة من اليوم السبت 9مايو حتى نهاية الاسبوع 15 مايو , ومنع خروج أو دخول العمالة من وإلى القرية, إلا العاملين فى مجال السلع الغذائية والمنتجات الدوائية والقطاع الصحى.