رئيس الوزراء يتابع تجهيز وتأهيل مستشفيات الحميات والصدر لتصبح مستشفيات عزل لمصابي فيروس كورونا تدريجيا

وزير التعليم العالى: المدن الجامعية جاهزة لاستقبال العالقين..ويدء استقيال عدد منهم فى مدينة جامعة القاهرة

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعاً؛ لمتابعة أعمال تجهيز وتأهيل مستشفيات الحميات والصدر على مستوى الجمهورية لتصبح مستشفيات عزل لمصابي فيروس كورونا بشكل تدريجي، وذلك بحضور كل من الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلميّ، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية.

وأكد رئيس مجلس الوزراء، في مستهل الاجتماع، الأهمية البالغة لجهود تجهيز مستشفيات الصدر والحميات، بحيث نتمكن من تخصيصها كمستشفيات للعزل الصحي للحالات الإيجابية المصابة بفيروس ” كورونا”، لاسيما في هذه المرحلة التي تتطلب منا كحكومة اتخاذ كافة السبل والإجراءات اللازمة للتصدي لجائحة “كورونا”، بما يضمن تحجيم عملية انتشاره بين المواطنين، حفاظا على سلامتهم وأرواحهم، وفي الوقت نفسه اتخاذ ما يلزم من إجراءات لاستيعاب جميع الأعداد المصابة به، وتوفير أماكن للعزل الصحي يتوافر بها كافة الإمكانات والمستلزمات الطبية.

وخلال الاجتماع، أطلعت وزيرة الصحة والسكان نتائج الجهود التي تقوم بها الوزارة في هذا الملف، وخاصة عقب زيارتها اليوم إلى محافظة الإسكندرية في جولة تفقدية لمستشفيات صدر المعمورة، وحميات الإسكندرية، ومستشفى كوم الشقافة، وذلك في إطار خطة الوزارة لتجهيز وتأهيل مستشفيات الحميات والصدر بالمحافظات؛ لتصبح مستشفيات عزل لمصابي فيروس كورونا بشكل تدريجي.

وأوضحت وزيرة الصحة أن أعمال تطوير ورفع كفاءة مستشفيات الحميات والصدر تتم على 3 مراحل، سيتم من خلالها رفع كفاءة الخدمات المتوافرة بها، كما سيتم إمدادها بأجهزة التنفس الصناعي اللازمة لها، كما لفتت إلى أنه يتم حالياً بالتوازي مع ذلك تدريب ورفع كفاءة القوى البشرية من الأطقم الطبية على معايير مكافحة العدوى وبروتوكولات العلاج، بالإضافة إلى دعم المعامل بالإمدادات والأجهزة اللازمة، وتوفير أجهزة “تابلت” بكل مستشفى لتسجيل ملفات المرضى إلكترونياً.

ونوّهت الدكتورة هالة زايد، خلال الاجتماع، إلى أنه يتم حالياً رفع كفاءة وتطوير نحو 35 مستشفى حميات وصدر، وتعمل الوزارة على الانتهاء من تحويل 30 منها قبل حلول عيد الفطر، لتصبح جاهزة للعزل الصحي للحالات الإيجابية بالفيروس.

من جانبه، أطلع وزير التعليم العالي رئيس الوزراء على ما تم تنفيذه من خطة تجهيز المدن الجامعية لاستقبال عدد من العالقين العائدين من الخارج، وإشرافه على تأهيلها وإعادة تنظيمها، والتأكيد على نظافتها وتعقيمها وتطهيرها بكافة وسائل التطهير، بما يحقق الغاية المرجوة في استقبال هؤلاء العائدين في أماكن إقامة مناسبة، موضحاً في هذا السياق بدء استقبال المدينة الجامعية بجامعة القاهرة عددا من العالقين، و كان رئيس الجامعة لدى استقبالهم، كما أكد وزير التعليم العالي على جاهزية باقي المدن الجامعية لاستقبال العائدين بجانب كذلك تسكين عدد من الحالات المصابة بفيروس كورونا، والتى لم تظهر عليها الأعراض.

ورحب رئيس مجلس الوزراء بهذه الخطوات المهمة، مثنيا على كافة الإجراءات التي تم اتخاذها لتجهيز مستشفيات الصدر والحميات، وكذا تجهيز المدن الجامعية، مؤكداً أن الحكومة تبذل قصارى جهدها في هذا الملف، ونسعى أن نعمل على احتواء هذه الجائحة وتحجيمها خلال هذه المرحلة.