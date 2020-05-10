انهيار أسعار النفط في ظل تراجع الطلب العالمي

مازال الصراع مستمر بين العنصر البشري وفيروس كورونا، وللآسف الشديد كافة النتائج حتى الآن تصب في كفة هذا الوباء اللعين، حيث أصبحت مئات الأرواح تلقي مصرعها كل يوم.

وكما نعلم جميعًا أن تداعيات هذه الجائحة لا تقف عند الجانب الصحي فحسب، بل الجانب الاقتصادي هو الأكثر تأثيرًا، فقد استطاع الفيروس أن يحول كافة التوقعات التفاؤلية بشأن العام الجاري إلى توقعات مأسوية إلى ما لا نهاية، حيث قدر صندوق النقد الدولي حجم الخسائر التي سوف يتكبدها الاقتصاد العالمي بنحو 9 تريليون دولار، ومن المتوقع أن يصل مقدار العجز في الدخل العالمي إلى 2 تريليون دولار أمريكي.

ولعل الحدث الأكبر الذي يتصدر هذا المشهد ما حدث بأسواق النفط من انهيارات لا مثيل لها منذ نحو ثمانية عشر عام، وهو ما جعل الجميع في ذعر وهلع وبشكل خاص متداولي البورصة، ولكن هل هذا يعني أن الخسائر أمر لا مفر منه أم أن هناك فرص أخرى تلوح في الآفاق وتنتظر من ينتهزها؟ هذا ما سوف نتعرف عليه معًا في السطور القادمة.

فيروس كورونا يطيح بأسواق النفط

شهدت أسواق النفط حالة من التقلب الشديد خلال الأسابيع الماضية، حيث اتخذت كافة دول العالم حزمة من الإجراءات الصارمة التي أدت بدورها إلى خفض مستوى الطلب على النفط، حيث انخفض الطلب العالمي بنحو 20-30 مليون برميل يوميًا، وفي نفس الوقت كانت المخزونات العالمية ممتلئة، مما أدى إلى وقوع الكارثة العظمى.

حيث اتخذت أسعار العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي المنحنى التنازلي، حتى تجاوزت الصفر وبدأت في المنحنى السالب، بمعنى أن البائع هو من سيقوم بالدفع للمشتري في مقابل التخلص من النفط المتواجد لديه، وانتهت تلك الجلسة المأسوية عند سعر سالب 37.63 دولار أمريكي للبرميل، وبالرغم من هبوط عقود خام القياس العالمي مزيج برنت أيضًا، إلا إنها لم تصل إلى السعر السالب، حيث بلغت نسبة الانخفاض لعقود برنت 9%.

وبعد ذلك الانهيار تعافت الأسعار قليلًا في جلسات الأسبوع التالي لجلسة الانهيار، إلا أنها خسرت تلك المكاسب مع أولى جلسات شهر مايو، حيث انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط لتسجل 18.10 دولار، بينما كان الانخفاض في عقود خام برنت طفيف بنحو 10 سنتات فقط لا غير، ولعل كل هذه التذبذبات خلقت حالة من الهلع عند من يتداولون عن طريق وسيط عقود مقابل الفروقات.

أسواق الفوركس تتعافى مع تخفيض قيود فيروس كورونا

بالرغم من اتخاذ بعض الإجراءات للتصدي لانهيار أسعار النفط مثل قيام دول الأوبك بالاتفاق على خفض إنتاجها مع مطلع مايو، كما أن بعض الدول اتجهت إلى تخفيض القيود والإجراءات الخاصة بمواجهة فيروس كورونا، مما يعني احتمال ارتفاع الطلب على النفط خلال الفترة القادمة، إلا أن مشكلة أكبر بدأت تظهر في الصورة، وهو تهديد الرئيس ترامب للصين بإعادة بحث زيادة الرسوم الجمركية، وهو ما سوف يخلق نوع من التوتر التجاري ويقف سد منيع في تعافي أسعار النفط.

ولعل ما سبق ذكره يقودنا إلى أن النفط لم يعد هو الخيار الأمثل للاستثمار خلال تلك الفترة، فالصورة مازالت مليئة بالضباب وغير مكتملة، لذلك من الأفضل الاتجاه إلى سوق الفوركس كونه يحتوي على فرص أعلى لتحقيق المكاسب، كما أن تذبذباته بدأت تنخفض بشكل ملحوظ عن الفترة الماضية، فعلى سبيل المثال نجد أن زوج العملات اليورو/ الدولار الأمريكي طوال الجلسات الماضية في حالة محاولة للتصحيح، حيث تمكن من القفز إلى مستوى مقاومة 1.0972 وهو المستوى الأعلى له منذ فترة، وهو ما يعتبر أمر مبشر إلى حد كبير.

نصائح لمتداولي الفوركس في زمن كورونا

بالرغم من أن سوق العملات الأجنبية “فوركس” يعد أفضل الخيارات المتاحة على الساحة، لكن هذا لا يعني تلاشي المخاطر، بل بالعكس فمخاطر تلك الفترة تتجاوز أي فترة سابقة، وهو ما يتطلب من المتداول ضرورة التريث والتمهل في اتخاذ قراراته، والعمل بمبدأ التحوط عن طريق تأمين صفقاته المختلفة بأدوات إدارة المخاطر.