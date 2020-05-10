المؤشرات الأولية لمسلسلات رمضان 2020 في تقرير لـ”القومي للمرأة”

اعلنت لجنة الاعلام بالمجلس القومي للمرأة برئاسة دكتورة سوزان القليني عضوة المجلس وعضوة المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام عن المؤشرات الأولية للأعمال الاعلامية المقدمة خلال النصف الاول من شهر رمضان الكريم 2020.

وقامت لجنة الرصد الاعلامي المنبثقة من لجنة الاعلام بالمجلس ، برصد صورة المرأة والقضايا التي تعرضت لها الاعمال المقدمة في رمضان وفقًا لمعايير المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والكود الإعلامي لتناول قضايا المرأة في وسائل الاعلام الذي صدر عن لجنة الاعلام بالمجلس في عام 2018 ،هذا وقد قامت اللجنة برصد وتحليل 26 مسلسل انتج محليا ويذاع علي القنوات المصرية والفضائية والعربية بالإضافة الي البرامج والاعلانات.

وقالت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس، إن لجنة الرصد تحت إشراف الدكتورة سوزان القليني عضوة المجلس قامت بحصر شامل للمسلسلات المقدمة في القنوات الارضية و الفضائية المصرية و العربية والتي تم عرضها مع بداية شهر رمضان.

وأضافت أن لجنة الإعلام بالمجلس قامت بتصميم استمارة تحليل للمضمون تم على أساسها رصد مسلسلات وبرامج و إعلانات رمضان وشارك في وضعها العديد من خبراء الإعلام الاكاديميين و المهنيين .

وأكدت أ.د.سوزان القليني عضوة المجلس ان التقرير المبدئي تناول بالإضافة الي مؤشرات الرصد رأي النقاد والمجتمع المحيط من الاعمال المعروضة لهذا العام كما اعتمد الرصد على المعايير الاعلامية التي اقرها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام فيما يخص المعالجة الاعلامية لصورة وقضايا المرأة في وسائل الاعلام. وقد عكست المؤشرات الاولية للتقرير الالتزام الي حد كبير بمعايير الكود الاعلامي نقارنه بالأعوام السابقة.

وأوضح التقرير أن على الرغم من وجود بعض المخالفات للكود الإعلامي للمرأة إلا أن معظمها جاء في إطار السياق الدرامي وبالتالي كانت مقبولة في إطار هذا السياق ما عدا بعض الالفاظ الخادشة للحياء وبعض الالفاظ البذيئة، مؤكدة أنه بشكل عام يوجد التزام إلى حد كبير بالكود الإعلامي للمرأة، فمعظم السلبيات التي ذكرت في التقرير جاءت في إطار رسالة هادفة لتصحيح الأخطاء كما جاءت في سياق درامي مقبول وغير مفتعل، كما ناقشت مسلسلات هذا العام كثير من قضايا المرأة الحيوية في إطار درامي توعوي وللمرة الاولي هذا العام تظهر قضية الجرائم الالكترونية والانتهاكات السيبرانية وما ينتج عنها من مشاكل اسرية.