ارتفاع معدلات التضخم الى ٥،٩٪ خلال ابريل الماضى
اعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامه والإحصاء ارتفاع معدلات التضخم السنوى فىً ابريل الماضى الى الى ٥,٩٪ وذلك مقارنه بنفس الشهر من العام الماضى
كما ارتفعت معدلات التضخم الشهريه بنسبه ١،٦٪ عن شهر مارس الماضى..و ترجع أسباب هذا الارتفاع الى ارتفاع أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (13.9%)، مجموعة الخضروات بنسبة (9.5%)، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (9.1%)، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (5.5%)، مجموعة الالبان والجبن والبيض بنسبة (0.4%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (0.5%)، مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (0.9%)، … هذا بالرغـم من انخفاض مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (-2.9%).
و •سجل معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية (5.9%) لشهر ابريل 2020 مقابل (12.5%) لنفس الشهـر من العام السابق…كما يلي :
1- سجـل قسم الطعام والمشـروبــات ارتفاع قدره (4.4%) وتأتى التغــييرات نتيجــة للآتي:
• إرتفاع أسعار الفاكهة بنسبة (13.89%) بسبـب ارتفاع أسعار مجموعة الموالح بنسبة (46.4%)، مجموعة التفاح بنسبة (9.9%).
• ارتفاع أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (9.5%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الخضروات الطازجة ذات أوراق بنسبة (14.2%)، مجموعة الخضروات الدائمة بنسبة (16.2%).
• ارتفاع أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (9.1%) بسبب ارتفاع أسعار أسماك طازجة والمجمدة بنسبة (10.2%)، مجموعة السمك المملح والمدخن بنسبة (4.2%).
• ارتفاع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (5.5%) بسبـب ارتفاع أســعـار مجموعة لحوم الطازجة والمجمدة بنسبة (7.3%)، مجموعة الطيور
بنسبة (4.6%).
2- سجل قسم المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعا قدره (1.1%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الدخان بنسبة (1.1%)
3- سجل قسم الملابس والأحذية ارتفاع قدره (0.5%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الاقمشة بنسبة (0.7%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (0.5%).
4- سجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعاً قدره (0.2%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة صيانة وإصلاح المسكن بنسبة (0.4%).
5- سجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة ارتفاعاً قدره (0.9%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة (1.2%)، مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (1.0%).
6- سجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعاً قدره (0.3%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (0.9%).
7- سجل قسم النقل والمواصلات انخفاضاً قدره (-1.0%) بسبب انخفاض أسعار مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (-2.9%).
8- سجل قسم الثقافة والترفية ارتفاعاً قدره (0.1%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الأصناف والمعدات الترفيهية الأخرى ومتعلقاتها بنسبة (0.5%).
9- سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً قدره (0.7%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (0.7%).
10- سجل قسم السلع والخدمات المتنوعة ارتفاعاً قدره (0.2%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الامتعة الشخصية بنسبة (0.8%).
ثانياً: التغير السنوي (شهر إبريل 2020 مقارنة بشهر إبريل 2019):
1- سجـل قسم الطعام والمشـروبــات ارتفاع قدره (0.9%) وتأتى التغــييرات نتيجــة للآتي:
• ارتفاع أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (18.0%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الموالح بنسبة (45.4%)، مجموعة الكمثرى والجوافة بنسبة (27.5%)، مجموعة الموز بنسبة (19.7%).
• ارتفاع أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (5.6%) بسبـب ارتفاع أسعـــار مجموعة الزيوت الصالحة للأكل بنسبة (8.0%)، مجموعة الزبد والسمن البلدى بنسبة (4.8%).
• ارتفاع أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (4.8%) بسبب ارتفاع أسعار المأكولات البحرية بنسبة (5.8%).
• ارتفاع مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (4.7%) بسبب ارتفاع أسعار الطيور بنسبة (5.8%)، مجموعة لحوم الطازجة والمجمدة بنسبة (1.5%).
• ارتفاع أسعار المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة (2.4%) بسبب ارتفاع أسعار المياه الغازية بنسبة (3.4%).
… هذا بالرغم من انخفاض أسعار الحبوب والخبز بنسبة (-9.5%) بسبب انخفاض أسعار مجموعة الأرز بنسبة (-22.2%).
• انخفاض أسعار مجموعة منتجات غذائية أخرى بنسبة (-8.5%) بسبب انخفاض أسعار ملح وتوابل بنسبة (-10.0%).
• انخفاض أسعار مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (-7.4%) بسبب انخفاض أسعار السكر بنسبة (-10.0%).
2- سجل قسم المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعاً قدره (8.3%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الدخان بنسبة (8.3%).
3- سجل قسم الملابس والأحذية إرتفاعا قدره (2.9%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة التنظيف والإصلاح وتأجير الملابس بنسبة (8.4 %)، مجموعة إصلاح الاحذية بنسبة (7.9%)، مجموعة الاقمشة بنسبة (5.6%)، مجموعة الملابس الأخرى ومستلزماتها بنسبة (3.5%)، مجموعة الاحذية بنسبة (2.8%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (2.5%).
4- سجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود إرتفاعاً قدره (6.8%) بسبب إرتفاع أسعار ومجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الاخرى
بنسبة (20.9%)، مجموعة صيانة وإصلاح المسكن بنسبة (5.2%)، مجموعة إيجار المسكن بنسبة (2.0%)، مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة (1.6%).
5- سجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة إرتفاعاً قدره (3.3%) بسبب إرتفاع أسعار مجموعة الأدوات الزجاجية وأدوات المائدة والأدوات المنزلية بنسبة (4.5%)، مجموعة السلع والخدمات الاعتيادية المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة (3.8%)، مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (3.6%)، مجموعة الأجهزة المنزليــة
بنسبة (2.4%).
6- سجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعا قدره (11.5%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المنتجات والأجهزة والمعدات الطبية بنسبة (14.2%)، مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (8.5%)، مجموعة خدمات المستشفيات
بنسبة (7.0%).
7- سجل قسم النقل والمواصلات إرتفاعاً قدره (12.2%) بسبب إرتفاع أسعار مجموعة خدمات النقل بنسبة (15.6%)، مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (8.7%)، مجموعة شراء المركبات بنسبة (2.1%).
8- سجل قسم الاتصالات السلكية واللاسلكية إرتفاعاً قدره (3.7%) بسبب إرتفاع أسعار مجموعة خدمات البريد بنسبة (8.7%)، الهاتف والفاكس بنسبة (4.1%).
9- سجل قسم الثقافة والترفية إرتفاعاً قدره (11.6%) بسبب إرتفاع أسعار مجموعة الصحف والكتب والأدوات الكتابية بنســبة (20.0%)، مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (6.5%)، مجموعة الخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة (3.6%).
10- سجل قسم التعليم إرتفاعاً قدره (28.5%) بسبب إرتفاع أسعار مجموعة التعليم قبل الابتدائي والتعليم الأساسي بنسبة (29.3%)، إرتفاع أسعار مجموعة التعليم الثانوي العام والفني بنسبة (28.6%)، وإرتفاع أسعار مجموعة التعليم العالي بنسبة (27.5%).
11- سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعا قدره (9.5%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (9.7%).
12- سجل قسم السلع والخدمات المتنوعة إرتفاعاً قدره (4.6%) بسبب إرتفاع أسعار مجموعة خدمات أخرى غير مصنفة في مكان أخر بنسبة (12.6%)، مجموعة أمتعة شخصية بنسبة (6.1%)، مجموعة العناية الشخصية
بنسبة (3.4%).