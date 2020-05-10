ارتفاع معدلات التضخم الى ٥،٩٪؜ خلال ابريل الماضى

اعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامه والإحصاء ارتفاع معدلات التضخم السنوى فىً ابريل الماضى الى الى ٥,٩٪؜ وذلك مقارنه بنفس الشهر من العام الماضى

كما ارتفعت معدلات التضخم الشهريه بنسبه ١،٦٪؜ عن شهر مارس الماضى..و ترجع أسباب هذا الارتفاع الى ارتفاع أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (13.9%)، مجموعة الخضروات بنسبة (9.5%)، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (9.1%)، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (5.5%)، مجموعة الالبان والجبن والبيض بنسبة (0.4%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (0.5%)، مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (0.9%)، … هذا بالرغـم من انخفاض مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (-2.9%).

و •سجل معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية (5.9%) لشهر ابريل 2020 مقابل (12.5%) لنفس الشهـر من العام السابق…كما يلي :

1- سجـل قسم الطعام والمشـروبــات ارتفاع قدره (4.4%) وتأتى التغــييرات نتيجــة للآتي:

• إرتفاع أسعار الفاكهة بنسبة (13.89%) بسبـب ارتفاع أسعار مجموعة الموالح بنسبة (46.4%)، مجموعة التفاح بنسبة (9.9%).

• ارتفاع أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (9.5%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الخضروات الطازجة ذات أوراق بنسبة (14.2%)، مجموعة الخضروات الدائمة بنسبة (16.2%).

• ارتفاع أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (9.1%) بسبب ارتفاع أسعار أسماك طازجة والمجمدة بنسبة (10.2%)، مجموعة السمك المملح والمدخن بنسبة (4.2%).

• ارتفاع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (5.5%) بسبـب ارتفاع أســعـار مجموعة لحوم الطازجة والمجمدة بنسبة (7.3%)، مجموعة الطيور

بنسبة (4.6%).

2- سجل قسم المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعا قدره (1.1%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الدخان بنسبة (1.1%)

3- سجل قسم الملابس والأحذية ارتفاع قدره (0.5%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الاقمشة بنسبة (0.7%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (0.5%).

4- سجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعاً قدره (0.2%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة صيانة وإصلاح المسكن بنسبة (0.4%).

5- سجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة ارتفاعاً قدره (0.9%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة (1.2%)، مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (1.0%).

6- سجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعاً قدره (0.3%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (0.9%).

7- سجل قسم النقل والمواصلات انخفاضاً قدره (-1.0%) بسبب انخفاض أسعار مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (-2.9%).

8- سجل قسم الثقافة والترفية ارتفاعاً قدره (0.1%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الأصناف والمعدات الترفيهية الأخرى ومتعلقاتها بنسبة (0.5%).

9- سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً قدره (0.7%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (0.7%).

10- سجل قسم السلع والخدمات المتنوعة ارتفاعاً قدره (0.2%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الامتعة الشخصية بنسبة (0.8%).

ثانياً: التغير السنوي (شهر إبريل 2020 مقارنة بشهر إبريل 2019):

1- سجـل قسم الطعام والمشـروبــات ارتفاع قدره (0.9%) وتأتى التغــييرات نتيجــة للآتي:

• ارتفاع أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (18.0%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الموالح بنسبة (45.4%)، مجموعة الكمثرى والجوافة بنسبة (27.5%)، مجموعة الموز بنسبة (19.7%).

• ارتفاع أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (5.6%) بسبـب ارتفاع أسعـــار مجموعة الزيوت الصالحة للأكل بنسبة (8.0%)، مجموعة الزبد والسمن البلدى بنسبة (4.8%).

• ارتفاع أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (4.8%) بسبب ارتفاع أسعار المأكولات البحرية بنسبة (5.8%).

• ارتفاع مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (4.7%) بسبب ارتفاع أسعار الطيور بنسبة (5.8%)، مجموعة لحوم الطازجة والمجمدة بنسبة (1.5%).

• ارتفاع أسعار المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة (2.4%) بسبب ارتفاع أسعار المياه الغازية بنسبة (3.4%).

… هذا بالرغم من انخفاض أسعار الحبوب والخبز بنسبة (-9.5%) بسبب انخفاض أسعار مجموعة الأرز بنسبة (-22.2%).

• انخفاض أسعار مجموعة منتجات غذائية أخرى بنسبة (-8.5%) بسبب انخفاض أسعار ملح وتوابل بنسبة (-10.0%).

• انخفاض أسعار مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (-7.4%) بسبب انخفاض أسعار السكر بنسبة (-10.0%).

2- سجل قسم المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعاً قدره (8.3%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الدخان بنسبة (8.3%).

3- سجل قسم الملابس والأحذية إرتفاعا قدره (2.9%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة التنظيف والإصلاح وتأجير الملابس بنسبة (8.4 %)، مجموعة إصلاح الاحذية بنسبة (7.9%)، مجموعة الاقمشة بنسبة (5.6%)، مجموعة الملابس الأخرى ومستلزماتها بنسبة (3.5%)، مجموعة الاحذية بنسبة (2.8%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (2.5%).

4- سجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود إرتفاعاً قدره (6.8%) بسبب إرتفاع أسعار ومجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الاخرى

بنسبة (20.9%)، مجموعة صيانة وإصلاح المسكن بنسبة (5.2%)، مجموعة إيجار المسكن بنسبة (2.0%)، مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة (1.6%).

5- سجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة إرتفاعاً قدره (3.3%) بسبب إرتفاع أسعار مجموعة الأدوات الزجاجية وأدوات المائدة والأدوات المنزلية بنسبة (4.5%)، مجموعة السلع والخدمات الاعتيادية المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة (3.8%)، مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (3.6%)، مجموعة الأجهزة المنزليــة

بنسبة (2.4%).

6- سجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعا قدره (11.5%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المنتجات والأجهزة والمعدات الطبية بنسبة (14.2%)، مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (8.5%)، مجموعة خدمات المستشفيات

بنسبة (7.0%).

7- سجل قسم النقل والمواصلات إرتفاعاً قدره (12.2%) بسبب إرتفاع أسعار مجموعة خدمات النقل بنسبة (15.6%)، مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (8.7%)، مجموعة شراء المركبات بنسبة (2.1%).

8- سجل قسم الاتصالات السلكية واللاسلكية إرتفاعاً قدره (3.7%) بسبب إرتفاع أسعار مجموعة خدمات البريد بنسبة (8.7%)، الهاتف والفاكس بنسبة (4.1%).

9- سجل قسم الثقافة والترفية إرتفاعاً قدره (11.6%) بسبب إرتفاع أسعار مجموعة الصحف والكتب والأدوات الكتابية بنســبة (20.0%)، مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (6.5%)، مجموعة الخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة (3.6%).

10- سجل قسم التعليم إرتفاعاً قدره (28.5%) بسبب إرتفاع أسعار مجموعة التعليم قبل الابتدائي والتعليم الأساسي بنسبة (29.3%)، إرتفاع أسعار مجموعة التعليم الثانوي العام والفني بنسبة (28.6%)، وإرتفاع أسعار مجموعة التعليم العالي بنسبة (27.5%).

11- سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعا قدره (9.5%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (9.7%).

12- سجل قسم السلع والخدمات المتنوعة إرتفاعاً قدره (4.6%) بسبب إرتفاع أسعار مجموعة خدمات أخرى غير مصنفة في مكان أخر بنسبة (12.6%)، مجموعة أمتعة شخصية بنسبة (6.1%)، مجموعة العناية الشخصية

بنسبة (3.4%).