“القوى العاملة”:فض إضراب 1200 عامل بمصنع للملابس بالإسماعيلية

أعلنت وزارة القوى العاملة من خلال مديرية القوى العاملة بالإسماعلية فض اضراب ١٢٠٠ عامل بمصنع للملابس الجاهزة بالمنطقة الحرة الاستثمارية بالإسماعيلية، وذلك بعد توقف العمال عن العمل داخل صالات الإنتاج مطالبين بصرف أجورهم المتأخرة عن شهر أبريل ٢٠٢٠ وامتنعوا عن أداء مهام عملهم واوقفوا خطوط الإنتاج بالكامل داخل المصنع.

وكان وزير القوى العاملة محمد سعفان، قد أصدر توجيهات عاجلة لمدير مديرية القوى العاملة بالإسماعيلية ياسر سعيد، بالتواصل مع إدارة الشركة لحل مشكلة العاملين بالطرق الودية.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة ، أنه بمتابعة آخر تطورات الموقف حول إضراب العاملين بالشركة، تلقى وزير القوي العاملة من خلال مرصد الاحتجاجات العمالية بالوزارة ما يفيد من تمكن المديرية من فض إضراب ١٢٠٠ عامل بالمصنع.

وأشار إلي أن مدير المديرية قام تنفيذا لتوجيهات الوزير بالانتقال إلى مقر المصنع والاجتماع مع ممثلي أصحاب الشركة – راس مال هندي – حيث تبين بالبحث مرور الشركة بضائقة مالية نتيجة تداعيات فيروس كورونا المستجد، وعدم قدرة عملائها في الوفاء بالتزاماتهم في مواعيدها مما أدى إلى الأضرار بموقفها المالي، وعدم توفر السيولة اللازمة لصرف أجور العمال بالمصنع والتي تقدر بحوالي خمسة ملايين جنيه شهريا.

وقد تم الاتفاق على أن يتم منح الشركة مهلة لتدبير المبالغ اللازمة لصرف الأجور على أن يتم الصرف يوم الأحد ١٧ مايو الجاري على أن يمنح العمال إجازة لمدة أسبوع حتى تاريخ صرف الأجور.

وقد تم التنبيه مشددا على إدارة الشركة بضرورة العمل بجدية على صرف الأجور والرواتب العاملين في الموعد المتفق عليه .

وقدم الوزير الشكر لطرفى العمل والإنتاج لتفعيل دور المفاوضة الجماعية والحوار الهادف والبناء مما يعود بالنفع على كل منهما بالوصول إلى الحل الودى.

وفي نفس السياق، طالب وزير القوى العاملة مديري مديريات القوى العاملة على مستوى الجمهورية بالتواجد داخل مناطق العمل والإنتاج، للتعرف على مشاكل العاملين، ومحاولة احتوائها، لمساعدة طرفي العملية الإنتاجية، لتحقيق مزيد من التفاهمات المشتركة.