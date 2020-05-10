“السكك الحديدية والمترو” يواصلان الاجراءات الوقائية ضد ” كورونا”

تواصل هيئة السكك الحديدية ، إتخاذ كافة الاجراءات الخاصة بأعمال التعقيم والتطهير لمواجهة فيروس كورونا حيث استمرت الهيئة في عقد ندوات التوعية للعاملين عن الفيروس وطرق انتشاره وكيفية مقاومتة و تطهير و تعقيم القطارات و التطهير المستمر للمحطات واستمرار ارتداء العاملين من المتعاملين مع الجمهور للكمامات وبث رسائل اذاعية في المحطات للتوعية من الفيروس ، وذلك تزامنا مع اتخاذ الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو ،كافة الاجراءات الخاصة بأعمال تعقيم وتطهير القطارات ومحطات المترو ايضا على قدم وساق.