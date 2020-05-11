تنفيذ إجراءات الحجر الصحي 14 يوماً على عشرات المنازل بالمنيا

المنيا – اسامه سيد عبد العال: تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا،تنفيذ إجراءات الحجر الصحي المنزلي بشارع سيدي حبيب بحي وسط المدينة، والذي يستمر لمده 14 يوماً، وذلك ضمن اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتطبيق الاجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار العدوي بفيروس كورونا المستجد. التقي المحافظ، بعدد من المواطنين وحثهم على الالتزام داخل منازلهم حفاظا على سلامتهم، مع الالتزام التام بالإجراءات المقدمة من مديرية الصحة واتباع التعليمات حتى الانتهاء من فترة الحجر الصحي بالشارع، مع تنفيذ الإجراءات الصحية الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد. وطمان المحافظ، الاسر المعزولة داخل الحجر الصحي، ان الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، تقدم كافة سبل الدعم من خلال تلبية احتياجات المواطنين، وتوفير السلع والمواد الغذائية طوال فترة الحجر الصحي، مشيراً الي ان سلامة وأمان المواطنين من أولي الاهتمامات، من خلال وضع خطة متكاملة لضمان عدم تضرر أي من مواطني المحافظة بشكل عام، ووجه المحافظ الوحدة المحلية بالبدء في تنفيذ اعمال الرش والتطهير والتعقيم لجميع المنازل بالشارع. وبدات مديريه الصحة في تطبيق إجراءات الحجر المنزلي ،حيث تم وضع كردونا امنيا في مدخل الشارع وتم مخاطبة الجهات المعنية والمتخصصة لتطبيق اجراءات الحجر الصحي في شارع سيدي حبيب بالمنيا، و تم تحديد الموقع السكني للحالات الموكدة ومخالطينهم، كما تم التنسيق مع ادارة المتوطنة لتنفيذ اعمال التطهير لمنازل الحالات الموكدة ومخالطينهم، بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز المنيا، بالإضافة لقيام الفريق الوقائي بالإدارة الصحية بعمل متابعة يومية للمخالطين والتأكد من اجراءات العزل المنزلي وتطبيق اجراءات مكافحة العدوي تحسبا لظهور اعراض الإصابة عليهم.