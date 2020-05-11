روسيا تتهم الولايات المتحدة بمحاولة تهميش الدور السوفيتي في النصر علي النازية

كتب مارك مجدي: اتهمت روسيا الولايات المتحدة بتشويه تاريخ الحرب العالمية الثانية و محاولة طمس دور الاتحاد السوفيتي في هزيمة ألمانيا النازية .

قالت وزارة الخارجية الروسية في بيان ” سنفتح حواراً جاداً حول التهميش المتعمد من قبل الولايات المتحدة للدور السوفيتي في هزيمة النازية “.

أكدت الوزارة في بيانها أنها لا تستطيع تجاهل التعليق الذي نشره البيت الأبيض على وسائل التواصل الاجتماعي، والذي ذكر الولايات المتحدة و بريطانيا في قائمة المنتصرين على النازية دون الإشارة لتضحيات الاتحاد السوفيتي و دوره الحاسم في النصر.

و قالت الوزارة “إن المسؤولين الأمريكيين ليس لديهم الشجاعة ولا الإرادة لتكريم الدور الذي لا يمكن إنكاره والخسائر الهائلة التي لحقت بالجيش الأحمر والشعب السوفيتي بإسم البشرية جمعاء”.

وأضافت الوزارة: “لسوء الحظ، فإن هذا الموقف يتعارض بوضوح مع البيان الذي تبناه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 25 أبريل بمناسبة الذكرى الـ75 للقاء الجنود السوفيت بالجنود الأمريكيين في نهر ألبا”.

جدير بالذكر أن روسيا احتفلت السبت احتفالاً متواضعاً بالذكرى الـ75 للنصر السوفيتي على النازية في الحرب العالمية الثانية، و ذلك في إطار معركتها المكثفة ضد تفشي فيروس كورونا.

*نقلاً عن وكالة شينخوا الصينية