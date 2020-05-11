رجل الأعمال نجيب ساويرس يكشف عن أفضل مسلسل تلفزيوني يستمتع بمشاهدته في رمضان

قال رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس، إن أفضل مسلسل تلفزيوني يستمتع بمشاهدته خلال شهر رمضان هذا العام، هو “البرنس”، الذي يؤدي بطولته محمد رمضان.وأعرب عن إعجابه بحوار وسيناريو المسلسل قائلا في تغريدة: “الحوار والسيناريو في مسلسل البرنس غير عاديين! من الواضح أن جهدا كبيرا بذل لإنجاحه.. بالنسبة لي هو العمل رقم واحد”..في المقابل أعرب الممثل محمد رمضان عبر حسابه في “إنستغرام” عن سعادته بمتابعة رجل الأعمال الشهير لأعماله الرمضانية.وتتناول أحداث “البرنس” قصة شاب يدعى رضوان البرنس الذي يعمل سمكريا في ورشة والده، ويتحمل مسؤولية أسرته وأشقائه الـ6 بعد وفاة أبيه.

الحوار و السيناريو فى مسلسل البرنس غير عادى ! معمول فيه مجهود جامد …— Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) May 9, 2020 Posted by Naguib Sawiris on Saturday, May 9, 2020

المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي