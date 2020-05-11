اليوم.. استكمال صرف منحة الرئيس السيسي للعمالة غير المنتظمة

بدأ 737 ألفا و168 عامل غير منتظم اليوم، في استكمال صرف الدفعة الأولي للمتخلفين عن صرف المنحة التي قررها الرئيس عبد الفتاح السيسي بقيمة 500 جنيه بإجمالي 1500 جنيه علي 3 أشهر، مساندة من الدولة المصرية لهذه الفئة من العمالة المضارة من تداعيات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وذلك من خلال 4000 منفذ للبريد علي مستوي الجمهورية و600 مدرسة في بعض المحافظات .

وأوضح وزير القوي العاملة محمد سعفان، أن الصرف سوف يستمر للمتخلفين حتي 14 مايو الجاري ، قائلا : إنه بالنسبة لموعد صرف الدفعة الثانية من المنحة سيتم الإعلان عنه في وقت لاحق قبل عيد الفطر المبارك ، والتي سيكون الصرف بكارت مسبوق الدفع مربوطا بحساب مفتوح لكل مواطن من المستحقين، من خلال منافذ البريد علي مستوي الجمهورية، بالإضافة إلي فروع البنك الزراعي المصري.

ولفت الوزير إلي أن اجمالي من قام بالصرف من الدفعة الأولي من خلال منافذ البريد ، وفروع البنك الزراعي ، وعن طريق شركات المحمول وبنكي الأهلي ومصر وصل حتي الآن إلي مليون و300 ألف ، و156 مستحقاً ، صرفوا 650 مليون و78 ألف جنيه ، والمتبقي الذي سيقوم بالصرف من اليوم وحتي 14 مايو الجاري 737 ألفا و168 مستحقا ، سوف يصرفون 368 مليون و584 ألف جنيه ، وبذلك يصل إجمالي المستحقين 2 مليون ، و37 ألفا ، و324 مستحقاً ، وإجمالي مبلغ المنحة من الدفعة الأولي بالكامل إلي مليار و18مليون و662 ألف جنيه ، وذلك بعد تدقيق بياناتهم من ما يقرب من 4 ملايين عامل تقدموا عبر المنظومة الالكترونية لوزارة القوي العاملة خلال الفترة التي تم تحديدها بمعرفة اللجنة الوزارة المختصة بذلك.