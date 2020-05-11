الحكومة تتابع اجراءات نقل ملكية مناطق الساحل الشمالى للمجتمعات العمرانية للحفاظ على تنميتها

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الموقف الحالي لأعمال لجنة حصر تصرفات الأراضي وحل مشكلات المستثمرين بالساحل الشمالى الغربي، وذلك في اجتماع حضره الدكتور عاصم الجزار، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء ناصر فوزى، مدير المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، والمستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والدكتور مصطفى منير، المستشار الفنى لوزير الإسكان. وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء، على الأهمية الاقتصادية والتنموية التي تحظى بها منطقة الساحل الشمالي الغربي التي تعد منطقة جذب للعديد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، لافتاً إلى أنه من المقرر أن تشهد إقامة تجمعات عمرانية، وكذا مشروعات التنمية الزراعية والسياحية. وعرض وزير الإسكان، الموقف الحالي لأعمال اللجنة، حيث أوضح إجراءات نقل الولاية لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك في عدد من قطاعات التنمية الرئيسية بهذه المنطقة الواعدة، وهي: قطاع العلمين ـ الحمام بمساحة 38 ألف فدان، وقطاع سيدي عبد الرحمن بمساحة 17 ألف فدان، وقطاع الضبعة ـ النجيلة، بمساحة 451 ألف فدان، وقطاع النجيلة ـ السلوم، بمساحة 244.5 ألف فدان، لافتاً إلى أنه تم الانتهاء من ترسيم حدود المساحات التي سيتم نقل ولايتها إلى الهيئة، ويتولي المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة إرسال مسودة مشروع القرار الجمهوري لنقل الولاية لإستصدار القرار. وأشار الوزير إلى أن الهيئة العامة للتخطيط العمراني قامت بإعداد الدراسة الفنية اللازمة للمرحلة الأولى من مسار الطريق الساحلي الدولي الجديد، بطول 360 كم وبعرض 90م، وتم ارسالها إلى وزارة النقل، موضحاً أن الدراسة تشمل تدقيق مسار الطريق، وتصميم القطاع العرضي للطريق، وكذا تصميم القطاع الطولي للطريق، وحصر كميات الحفر والردم المتوقعة بتنفيذ الطريق، فضلاً عن تحديد الأعمال الصناعية المطلوب تنفيذها في مسار الطريق والتقاطعات الرئيسية، بالإضافة إلى تقدير تكاليف انشاء الطريق، وحول إعلان مناطق إعادة التخطيط، أشار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى أنه تم ترسيم حدود مناطق إعادة التخطيط، وذلك في قطاعات الحمام والعلمين، وسيدي عبد الرحمن، وقطاع الضبعة، وقطاع رأس الحكمة، وقطاعي شرق وغرب مطروح، وقامت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالحصول على خرائط مناطق إعادة التخطيط من المساحة العسكرية واعتمادها وارسالها إلى المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، وتتولى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فور نقل الولاية لها مخاطبة المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية لاتخاذ إجراءات اعلان مناطق إعادة التخطيط التي تم اعداد المخططات التفصيلية لها. وعرض الدكتور عاصم الجزار اجراءات اعداد دراسة التقييم العقاري، مشيرأً إلى أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ستنتهى هذا الأسبوع من دراسة التقييم العقاري طبقا للإجراءات التي نظمها قانون البناء 119 لسنة 2008، حيث تم اعداد الدراسة على مستوى قطاعات الساحل الشمالي الغربي من برج العرب شرقا وحتى عجيبة غرباً، ويشمل كل قطاع من قطاعات الساحل الشمالي الغربي ثلاث حالات في عملية التقييم العقاري: ارض شمال الطريق الساحلي الدولي الحالي ولها اطلالة على البحر، ارض شمال الطريق الساحلي الدولي الحالي وليست لها واجهة بحرية (خلفية)، ارض جنوب الطريق الساحلي الدولي الحالي. وأشار الدكتور عاصم الجزار إلى آليات التعامل مع الأراضي، وكذا الضوابط الخاصة بإنهاء المشروعات، والتي تتضمن تقسيم البرنامج الزمني للتنفيذ على عدة مراحل متكافئة عمقاً وواجهة، بشرط ألا يتم الانتقال من مرحلة الى مرحلة لاحقة في التنفيذ الا بعد استكمال الأعمال الأساسية بالمرحلة السابقة.