مرشد: الدولة مضطرة لإعادة الحياة إلى طبيعتها

ناشد النائب عاصم عبد العزيز مرشد عضو مجلس النواب جميع المواطنين المصريين بصفة عامة وكبار السن واصحاب الأمراض المزمنة بصفة خاصة اعطاء أكبر اهتمام للتصريحات المهمة للدكتور عادل خطاب عضو اللجنة العليا للفيروسات التابعة لوزارة التعليم العالى لمواجهة التداعيات السلبية لفيروس كورونا خاصة تأكيده إننا حاليا بين شقى الرحى فهناك أزمة اقتصادية كبيرة فى العديد من الدول وبين انتشار الفيروس فى تلك الدول وأن هناك عبئا يقع على الدولة والمواطن وأنه يجب على المواطن الالتزام التام خلال الأسبوعين القادمين لأنهما الأخطر. وقال ” مرشد ” فى بيان له اصدره اليوم ان تأكيد الدكتور عادل خطاب أن نسبة الوفيات فى مصر بين مصابى كورونا كانت 7.5% ولكنها انخفضت إلى 5.5% وأن ارتداء الكمامة لم يصبح رفاهية فى هذا التوقيت بل أصبحت الآن ضرورة وأنه يجب على كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة الالتزام بمنازلهم بعد عمليات الانفتاح يتطلب من جميع المصريين الالتزام بارتداء الكمامة والتزام أهالينا من كبار السن واصحاب الأمراض المزمنة بعدم الخروج من المنازل نهائيا لانه اكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا وقال النائب عاصم عبد العزيز مرشد ان الدولة مضطرة لإعادة الحياة إلى طبيعتها مرة أخرى ويجب على المواطنين مساعدة الدولة فى ذلك الأمر، خاصة فيما يتعلق باتخاذ جميع الاحتياطات والتدابير الاحترازية لمواجهة التداعيات السلبية لفيروس كورونا محذرا من اى تهاون فى تنفيذ هذه التدابير لان العواقب ستكون وخيمة وخطيرة على الجميع وطالب النائب عاصم عبد العزيز مرشد من جميع المواطنين الالتزام التام بارتداء الكمامة وايضا جميع العاملين والموظفين بالدولة بمختلف الوزارات والمحافظات وشركات قطاع الاعمال العام والقطاع الخاص وبجميع مواقع العمل والانتاج والخدمات والبنوك والجامعات والمؤسسات التعليمية وغيرها من المؤسسات الاخرى للحد من انتشار فيروس كورونا.