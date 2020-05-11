وزير الإسكان: جارٍ تنفيذ ٢٤٨٨٨ وحدة “إسكان اجتماعي” بمنطقة غرب أرض المطار بمدينة 6 أكتوبر الجديدة

كشف الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن أنه جارٍ تنفيذ ٢٤٨٨٨ وحدة سكنية جديدة بمشروع “الإسكان الاجتماعي” بمنطقة غرب أرض المطار بقطاعي ( أ ، ب) بمدينة 6 أكتوبر الجديدة.

وأكد الوزير أن هناك اهتماما كبيرا بمتابعة الموقف التنفيذى لمشروعات الإسكان الاجتماعى على مستوى الجمهورية، سواء فى المحافظات، أو المدن الجديدة، بهدف تسليمها لمستحقيها، وهناك تكليفات للجميع بتكثيف العمل فى المواقع المختلفة، مع ضرورة تطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية لحماية جميع العاملين فى المواقع المختلفة.

وقال المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر الجديدة: بلغت نسبة الإنجاز للوحدات إلى نحو 37% من إجمالي المشروع، وجارٍ استكمال باقي الأعمال، مشيراً إلى أنه كَلَّف مسئولى الإسكان بجهاز المدينة بالمتابعة الدقيقة لمعدلات إنجاز المشروعات الجارية بالمدينة وفي مقدمتها مواقع مشروع الإسكان الاجتماعي بمنطقة غرب أرض المطار.

وأضاف رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر الجديدة، أنه تم التنبيه على مسئولي الشركات المنفذة للمشروعات بالمدينة، للالتزام بالبرامج الزمنية للمشروعات بالتوازي مع اتخاذ التدابير الوقائية حرصاً علي حماية العاملين بالمشروعات القومية، وتنفيذاً لتكليفات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في هذا الشأن.