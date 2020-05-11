نائب رئيس”هيئة المجتمعات العمرانية” يتفقد سير العمل بمشروعات مدينة القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية

قام المهندس عبدالمطلب ممدوح عمارة، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لقطاع تنمية وتطوير المدن، بجولة تفقدية لمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها بمدينة القاهرة الجديدة، والعاصمة الإدارية الجديدة، يرافقه المهندس جمال طلعت، مساعد نائب رئيس الهيئة، والمهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، والمهندس محمد عبدالمقصود، رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة ومسئولو الجهازين والمشروعات.

واستهل المهندس عبدالمطلب ممدوح، جولته بمدينة القاهرة الجديدة، بتفقد أعمال الطرق الجاري تنفيذها بمنطقة الامتداد الشرقي على محور محمد بن زايد والطرق المتقاطعة عليه، مشدداً على الشركات المنفذة بسرعة الإنتهاء من أعمال التطوير القائمة بكفاءة وجودة عالية.

كما تفقد نائب رئيس الهيئة، مشروع محور العبور الرابط بين شارع التسعين الجنوبي وطريق العين السخنة القديم، والذي يخدم المنطقة الصناعية (أكثر من 1400 مصنع)، والتي يعمل بها الآلاف من الأيادي العاملة، ويخدم مشروعات الإسكان المختلفة، (أكثر من 40 ألف وحدة سكنية)، ما بين مشروعات (دار مصر – JANNA للإسكان الفاخر – سكن مصر)، بالإضافة إلى مناطق إسكان الجمعيات، مما يزيد من أهمية هذا المحور الحيوي، والذي يتم العمل به حالياً بشكل جيد.

كما قام بالمرور على المنطقة الصناعية، حيث يجرى حاليا تنفيذ أعمال تطوير الطرق والأرصفة، مؤكدا على الشركات المنفذة بسرعة الانتهاء من الأعمال بالمنطقة.

وشملت جولة نائب رئيس الهيئة، متابعة العمل بمشروع دار مصر المرحلة الأولى ( 70 عمارة )، حيث يجرى حاليا تنفيذ أعمال تنسيق الموقع، ووجه بسرعة الإنتهاء من أعمال تنسيق الموقع والانتهاء من كافة الملاحظات فى أقرب وقت ممكن حتى يتم تسليم باقى الوحدات الى حاجزيها.

كما تابع المهندس عبدالمطلب ممدوح، سير الأعمال بمحور مثلث الأمل بطول ( 5.3 كم)، وربطه بمحور الطريق الأوسطي ( امتداد شارع التسعين الجنوبي ) بطول (3.5 كم)، وذلك لربط المدينة بمثلث الأمل لتنمية المنطقة وجذب الاستثمارات إليها.

من جانبه أشار المهندس أمين غنيم، إلى أنه تم تسليم عدد ( 43 ) عمارة باجمالى ( 1032) وحدة سكنية حتى الان من مشروع دار مصر الاندلس الـ( 70 ) عمارة من المرحلة الاولى ومتبقى عدد( 37 ) عمارة.

وفى العاصمة الإدارية، قام المهندس عبدالمطلب ممدوح، بجولة بالحى الحكومى والحى السكنى الثالث R3، حيث تفقد أعمال تنفيذ شبكات المرافق بالحى الحكومي وأكد على ضرورة الانتهاء من مشروعات المرافق الخاصة بالحى فى المواعيد المقررة لها مع إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد والحفاظ على حياة العاملين .

كما تفقد أعمال الإنشاءات وتنسيق الموقع الجارى تنفيذها بالحى السكنى الثالث R3، وأبدى بعض الملاحظات على الأعمال الجارى تنفيذها لتحسين المنظر الجمالى للحى السكنى.