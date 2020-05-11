البورصة تطور منصاتها الالكترونية فى ظل كورونا

في ضوء حرص إدارة البورصة المصرية على تعزيز التواصل بين أطراف السوق المختلفة واستئناف جهودها لرفع مستويات وعي المجتمع بدور البورصات في الاقتصاد والحياة اليومية في ظل جائحة كورونا “كوفيد 19″، طورت إدارة البورصة منصاتها الالكترونية بإنتاج سلسلة متنوعة من الفيديوهات المعلوماتية لاستعراض أخر المستجدات من قيادات الشركات المقيدة وتدريب المواطنين على أساسيات الاستثمار في أسواق المال.

تضم عملية التطوير 3 منتجات يتم بث حلقاتها، “الكترونياً عن بعد”، وذلك على منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالبورصة المصرية وهي كالآتي:

المنتج الأول EGX TALKS “” وهي خدمة جديدة تقدمها البورصة نشاهد من خلالها القيادات التنفيذية بأهم الشركات المقيدة يتحدثون عن أخر الأخبار والمستجدات الخاصة بالشركة، وهي خدمة تستهدف مزيد من الإفصاح حول مدى تأثر نشاط الشركات المقيدة بالمتغيرات وخططها لإدارة نشاطها وكيفية الحفاظ على وضعها التنافسي وحصصها السوقية.

وستطلق البورصة اليوم أولى حلقات أول منتج وهو “EGX TALKS” والبداية ستكون مع شركة فوري للتكنولوجيا المالية للوقوف على أخر المستجدات بالشركة ومدى تأثرها بالمتغيرات الأخيرة وكيف تعمل على استمرار نشاطها وأعمالها، وذك من خلال مقابلات يتم اجراءها مع مسئولي الشركات المقيدة.

المنتج الثاني: EGX COURSE” “، وهي خدمة أيضا تتضمن سلسلة من الفيديوهات التعليمية لتعريف المجتمع بدور البورصات في الاقتصاد وحياة الناس اليومية وتعريفهم بأساسيات الاستثمار، على أن تكون أول حلقة لقاء مع رئيس البورصة المصرية يسلط الضوء خلاله على أساسيات الاستثمار في أسواق المال.

المنتج الثالث:” IR Highlights”، وهي خدمة تتضمن بث سلسلة من اللقاءات الدورية المسجلة على منصات التواصل الاجتماعي للبورصة المصرية بين مديري علاقات المستثمرين بالشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة وإدارات البحوث ومديري الاستثمار، لمزيد من المعرفة والشرح حول طبيعة عمل الشركات وخططها في ضوء ماهو مفصح عنه، وذلك لتنشيط التداول على الأوراق المالية المقيدة.

من جانبه قال محمد فريد رئيس البورصة المصرية، إن إدارة البورصة مستمرة في القيام بعملها نحو تطوير وتنمية سوق الأوراق المالية من خلال تعزيز ورفع كفاءة عملية التواصل بين أطراف السوق المختلفة، لما لذلك من أثر كبير في تحقيق المستهدفات المطلوبة.

وذكر فريد” توسيع قاعدة المستثمرين والشركات وتعزيز السيولة سيتأتى من خلال رفع مستويات الوعي والمعرفة بأساسيات الاستثمار في أسواق المال، إلى جانب سياسات التطوير الاعتيادية التي تقوم بها إدارة البورصة بالتعاون مع مختلف أطراف السوق لإضافة وتحديث آليات ومنتجات مالية جديدة”.