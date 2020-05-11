وزير السياحة والآثار ومحافظ البحر الأحمر فىً حوار مع مستثمرى المحافظة: مصر واجة سياحية فريدة

التقي الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، واللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، مع المستثمرين السياحيين بالمحافظة، بحضور النائب عمرو صدقي رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، والسيد عبد الفتاح العاصي مساعد الوزير للرقابة على المنشآت السياحية والفندقية، والسيد أحمد الوصيف رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية،وماجد فوزي رئيس مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية، وحسام الشاعر رئيس غرفة الشركات السياحية، وكامل أبوعلي رئيس جمعية مستثمري البحر الأحمر، و تامر مكرم رئيس جمعية مستثمري جنوب سيناء، وذلك لمناقشة آخر تطورات عودة النشاط السياحي لفنادق المحافظة في ظل الضوابط التي اعتمدها مجلس الوزراء لاستقبال النزلاء المصريين بدءا من ١٥ مايو الجاري بنسبة إشغال ٢٥٪ من الطاقة الاستيعابية لها، وذلك للفنادق التي تلتزم بالضوابط التي اعتمدها مجلس الوزراء وفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية، وحصول هذه الفنادق علي شهادة السلامة الصحية المعتمدة من وزارات السياحة و الاثار والصحة و السكان، وغرفة المنشآت الفندقية.

وخلال اللقاء استعرض وزير السياحة والآثار ما قدمته الحكومة المصرية لدعم القطاع السياحي والعاملين به وتقديم الدعم المادي لتخفيف الأعباء عن كاهل هذا القطاع الهام ، ومراعاة العاملين به ومساعدة المستثمرين ورفع عن كاهلهم أعباء إدارية ومالية عديدة ليتمكنوا من دفع مرتبات العاملين.

كما تم مناقشة الإجراءات والاستعدادات المقرر توفيرها في الفنادق والمنتجعات السياحية بالمحافظة وفقًا للضوابط والاشتراطات التي اعتمدها مجلس الوزراء.

وأكد وزير السياحة والآثار على ضرورة التزام الفنادق بهذه الضوابط والاشتراطات، فهي اشتراطات أساسية وملزمة لمنح المنشآت الفندقية شهادة السلامة الصحية، وضمان استمرار المنشأة في استقبال نزلائها، لافتا الي أنه من لم يلتزم بهذه الاشتراطات والضوابط سوف يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده حيث سيكون هناك لجان متخصصة من قبل وزارتي السياحة والآثار والصحة والسكان وغرفة المنشات الفندقية ستقوم بالتفتيش علي جميع الفنادق للتأكد من التزامها بتطبيق الاشتراطات المعتمدة، وفى حالة رصد أية مخالفات سيتم اتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد أي مخالف، مؤكدا علي أنه لن يتم السماح بتشغيل أي فندق وإعطائه شهادة السلامة الصحية إلا بعد جاهزيته وتطبيقه للضوابط بنسبة ١٠٠٪.

وفي نهاية اللقاء أكد د.العناني على أن مصر واجهة سياحية فريدة، وأن وزارة السياحة والآثار حريصة كل الحرص على أن يكون المقصد السياحي المصري على أتم استعداد لاستقبال السائحين بعد انتهاء أزمة فيروس كورونا المستجد واستعادة الحركة السياحية بشكل منتظم.

………….