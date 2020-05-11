الأمين العام لوزراء الثقافة العرب في اعمال الاجتماع الاستثنائي: الثقافة تلعب دورا اساسيا في مواجهة الوباء

الأمين العام لوزراء الثقافة العرب في اعمال الاجتماع الاستثنائي: الثقافة تلعب دورا اساسيا في مواجهة الوباء
شارك السيد احمد ابو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية اليوم الاثنين الموافق ١١ مايو ٢٠٢٠ في اعمال الاجتماع الاستثنائي للسادة الوزراء المسؤولين عن الشؤون الثقافية في العالم العربي عبر الوسائل الافتراضية، لمناقشة تأثيرات أزمة كورونا علي القطاع الثقافي في البلدان العربية.
وتناول الاجتماع التأثيرات المباشرة لازمة تفشي فيروس كورونا المستجد على القطاع الثقافي، واهم الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدول العربية لمواجهة هذه الأزمة والخطط المستقبلية لمرحلة ما بعد انتهاء الوباء.
وفي هذا الإطار، اكد السيد احمد ابو الغيط في كلمته على أهمية دور الثقافيالقطاع الثقافي في رفع قدرة المجتمعات وتعزيز مناعتها عند مواجهة الأوضاع الاستثنائية والتغلب عليها بنجاح.
كما اكد ابو الغيط على أهمية التنسيق والتعاون بين كافة القطاعات من اجل وضع آليات فعالة وخطط استراتيجية استشرافية تساعد على التغلب على التداعيات السلبية لهذه الأزمة على كافة القطاعات وخاصة القطاعات الثقافية والإبداعية.
وأخيرا ، أشار الامين العام الي أهمية النظر في وضع إطار قانوني لتوفير الحماية الاجتماعية للعاملين في القطاعات الثقافية والإبداعية.