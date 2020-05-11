الأمين العام لوزراء الثقافة العرب في اعمال الاجتماع الاستثنائي: الثقافة تلعب دورا اساسيا في مواجهة الوباء

شارك السيد احمد ابو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية اليوم الاثنين الموافق ١١ مايو ٢٠٢٠ في اعمال الاجتماع الاستثنائي للسادة الوزراء المسؤولين عن الشؤون الثقافية في العالم العربي عبر الوسائل الافتراضية، لمناقشة تأثيرات أزمة كورونا علي القطاع الثقافي في البلدان العربية.

وتناول الاجتماع التأثيرات المباشرة لازمة تفشي فيروس كورونا المستجد على القطاع الثقافي، واهم الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدول العربية لمواجهة هذه الأزمة والخطط المستقبلية لمرحلة ما بعد انتهاء الوباء.

وفي هذا الإطار، اكد السيد احمد ابو الغيط في كلمته على أهمية دور الثقافيالقطاع الثقافي في رفع قدرة المجتمعات وتعزيز مناعتها عند مواجهة الأوضاع الاستثنائية والتغلب عليها بنجاح.

كما اكد ابو الغيط على أهمية التنسيق والتعاون بين كافة القطاعات من اجل وضع آليات فعالة وخطط استراتيجية استشرافية تساعد على التغلب على التداعيات السلبية لهذه الأزمة على كافة القطاعات وخاصة القطاعات الثقافية والإبداعية.

وأخيرا ، أشار الامين العام الي أهمية النظر في وضع إطار قانوني لتوفير الحماية الاجتماعية للعاملين في القطاعات الثقافية والإبداعية.