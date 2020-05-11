تنفيذاً لتكليفات الرئيس ..آليات جديدة لتوفير التمويل المطلوب لبناء 250 ألف وحدة إسكان اجتماعى جديدة 

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم، لاستعراض الموقف المالى الخاص بصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، وذلك بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومسئولى الوزارتين.

وفى مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء حرص الحكومة على توفير كافة أوجه التمويل اللازم لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، بما يسهم فى التوسع فى تنفيذ الوحدات السكنية الخاصة بمشروع الإسكان الإجتماعى، الذى يعد أحد أهم أدوات الدولة التى يتم من خلالها تحقيق العدالة الاجتماعية بين المواطنين، وتوفير المسكن الملائم لهم، وهو ما جاء على رأس اهتمامات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذى كلف مؤخراً بتنفيذ نحو 250 ألف وحدة إسكان اجتماعى جديدة، وذلك لتوفير أكبر عدد ممكن من الوحدات أمام المواطنين الذين يتقدمون للحصول على تلك الوحدات، هذا إلى جانب الاستفادة مما يوفره هذا القطاع الحيوى من فرص عمل جديدة للشباب لمختلف القطاعات المرتبطة به.

وخلال الاجتماع، تم طرح عدة بدائل وآليات جديدة لتوفير التمويل اللازم للصندوق لبدء تنفيذ الوحدات المكلف بتنفيذها، نظراً لأهمية هذا المشروع.

وقدم وزير الإسكان، خلال الاجتماع، عرضاً حول الجهود التى يقوم بها صندوق الإسكان الإجتماعى ودعم التمويل العقارى لتنفيذ مشروع الإسكان الاجتماعى الخاص بإنشاء مليون وحدة سكنية، موضحاً فى هذا الصدد أن تكلفة إنشاء تلك الوحدات تصل إلى 193 مليار جنيه، فضلاً عن 50 مليار جنيه تمثل تكلفة إنشاء المرافق العامة لها، مشيراً إلى الموقف التنفيذى لتلك الوحدات على مستوى الجمهورية، حيث أوضح أن نسبة ما تم الانتهاء من تنفيذه من هذه الوحدات وصلت إلى 41% (428 ألف وحدة)، فيما بلغت نسبة الجارى تنفيذه 19% (194 ألف وحدة)، والجارى طرحه 6% (34 ألف وحدة)، إلى جانب 34% للمخطط تنفيذه (344 ألف وحدة).

وأشارت مى عبد الحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، إلى أن عدد الوحدات السكنية التى تم تخصيصها للمستفيدين ضمن مشروع المليون وحدة سكنية للإسكان الاجتماعى وصل إلى 323 ألف وحدة، وذلك بقيمة دعم نقدى تقدر بـ4.8 مليار جنيه، واجمالى تمويل عقارى للمستفيدين بنحو 30 مليار جنيه، من خلال 28 بنكاً وشركة متعاملة مع الصندوق فى هذا المشروع.

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