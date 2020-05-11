تطبيق العزل على قريتى ابنهس وطه شبرا بقويسنا لمحاصرة فيروس كورونا

اعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا عن تشكيل لجنة برئاسة خالد النمر رئيس المركز والمدينة لتطبيق إجراءات العزل علي قرية ابنهس مركز قويسنا بحضور قوات الشرطة وتم غلق المحلات بالقرية بحضور دعاء سعيد رئيسه الوحده. كما كشفت الوحدة المحلية عن

تطبيق اجراءات العزل وغلق المحلات بقرية طه شبرا مركز قويسنا بالتنسيق مع الشرطة واللجنه المشكله تنفيذا لتعليمات اللواء ابراهيم ابو ليمون محافظ المنوفية