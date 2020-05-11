تطبيق العزل على قريتى ابنهس وطه شبرا بقويسنا لمحاصرة فيروس كورونا

اعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا عن تشكيل لجنة برئاسة خالد النمر رئيس المركز والمدينة لتطبيق إجراءات العزل علي قرية ابنهس مركز قويسنا بحضور قوات الشرطة وتم غلق المحلات بالقرية بحضور دعاء سعيد رئيسه الوحده. كما كشفت الوحدة المحلية عن
تطبيق اجراءات العزل وغلق المحلات بقرية طه شبرا مركز قويسنا بالتنسيق مع الشرطة واللجنه المشكله تنفيذا لتعليمات اللواء ابراهيم ابو ليمون محافظ المنوفية
اعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا عن تشكيل لجنة برئاسة خالد النمر رئيس المركز والمدينة لتطبيق إجراءات العزل علي قرية ابنهس مركز قويسنا بحضور قوات الشرطة وتم غلق المحلات بالقرية بحضور دعاء سعيد رئيسه الوحده. كما كشفت الوحدة المحلية عن