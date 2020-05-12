رش وتطهير شارع سيدى حبيب وتوزيع السلع الغذائية على سكانه

المنيا..اسامه سيد عبد العال :عقب وضع شارع سيدى حبيب بمدينه المنيا تحت الحجر الصحى قامت الوحده المحليه لمدينه المنيا بتتفيذ أعمال الرش والتطهير للشارع لمنع أنتشار العدوى بفيروس كورونا كما أمر اللواء أسامه القاضى محافظ المنيا بتوفير كافه سبل الدعم لجميع الأسر بالشارع وبالفعل تم توزيع كراتين السلع الغذائيه واللحوم والمساعدات العينيه وغيرها من أحتياجات الأسر بمنطقه الحجر وشدد على أن تقدم هذه الخدمات بصفه مستمره خلال فتره الحجر لحمايه المواطنين من أيه تداعيات محتمله للفيروس والحد من انتشاره كما ناشد المحافظ المواطنين بالألتزام داخل منازلهم حفاظآ على سلامتهم.

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من جهه أخرى أعلن اللواء اسامه القاضى أستمرار الوحدات المحليه بمراكز ومدن المحافظه في أعمال توريد محصول القمح للصوامع والشون الحكوميه حيث بلغ أجمالى كميه الأقماح المحليه المورده لموسم 2020 بدايه من منتصف ابريل الماضى وحتى أمس الاثنين ..144799 طن و389 كيلو جرام واكد المحافظ على متابعه تتفيذ أعمال التطهير والتعقيم لمواقع استلام القمح ضمن الأجراءات الأحترازيه لمواجهه فيروس كورونا أثناء عمليه التوريد. من جانبه صرح الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين أن المساحه التى تم زراعتها بالقمح هذا العام بلغت 249 الف فدان وأن محافظه المنيا لديها 47 موقع لتشوين القمح تستوعب أكثر من 400 ألف طن.