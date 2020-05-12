محافظ الغربية ونائبه يفتتحان مدرستين بقطور بتكلفة 18 مليون جنية

كتب – ابراهيم المتولي:افتتح الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ، ونائبه الدكتور احمد عطا ، مدرستين جديدتين بمركز قطور ، بتكلفة قدرها 18 مليون و 603 الف جنيه.

اوضح محافظ الغربية ، انه تم افتتاح مدرسة الحاج صبحي أبو جليل للتعليم الاساسي التابعة لقرية أبشواي الملق علي مساحة 1827 متر مربع بتكلفه قدرها 9 مليون و627 الف جنيه ، والتي تتكون من دور ارضي واربع أدوار متكررة، بواقع 18 فصل دراسي و عدد 4 فصل رياض أطفال وغرفه للكمبيوتر ومكتبه وغرفه للمجالات ومعمل مطور وتحضير وكذا غرفة للإدارة.

وأضاف المحافظ، أنه تم افتتاح مدرسة عزبة غربي للتعليم الاساسي بمدينة قطور والمقامة علي مساحة 508 متر مربع وبتكلفة قدرها 8 مليون و976 الف جنيه ، حيث تتكون المدرسة من دور ارضي واربع أدوار متكررة، وتضم 22 فصل دراسي منهم 4 فصول رياض اطفال و18 فصل لمرحلة التعليم الاساسي، كما تشمل عدد 2 غرفة مجالات ومكتبة وغرفه للكمبيوتر واخري للتطوير وكذا غزفه للمشرفين والمدرسين والإداريين.

وأكد نائب محافظ الغربية، اهتمام الدولة بالعملية التعليمية، موضحا أن المحافظة لا تألوا جهدا في زيادة عدد المدارس ورفع كفاءتها لتخفيف كثافة الفصول، وبما يضمن جودة العملية التعليمية.

حضر الافتتاح ، المحاسب احمد المغاورى رئيس مركز ومدينة قطور ، والمهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، والمهندس مصطفي شعبان مدير هيئة الابنية التعليم بالغربية ، وحمادة القسط وخالد مصباح وفؤاد حسب الله اعضاء مجلس النواب عن مدينة قطور