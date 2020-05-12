وزيرة الثقافة تستعرض التجربة الإبداعية المصرية في مواجهة كورونا

ترأست الدكتورة ” إيناس عبد الدايم” وزيرة الثقافة بجمهورية مصر العربية, ورئيس الدورة الحادية والعشرين لمؤتمر الوزراء المسؤولين عن الشؤون الثقافية في الوطن العربي, الاجتماع الاستثنائي عن بعد لأصحاب السمو والمعالي الوزراء المسؤولين عن الثقافة في الوطن العربية, والذي دعت لعقده المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم “الالكسو” لمناقشة تأثيرات أزمة فيروس كورونا المستجد على القطاع الثقافي في البلدان العربية, وذلك بحضور السفير احمد أبو الغيط الامين العام لجامعة الدول العربية، ارنستو ريناتو اوتون المدير العام المساعد للثقافة باليونسكو، الدكتور محمد ولد أعمر المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، الدكتورة حياة القرمازى مدير ادارة الثقافة بالمنظمة، إرنستو ريناتو أتوان راميريز المدير العام المساعد للثقافة في منظمة اليونيسكو، الخبير الدكتور محمد صالح القادري، ووزراء وممثلين عن الثقافة في عشرين دولة عربية هم مصر، الاردن، الإمارات، البحرين، تونس، الجزائر، جيبوتي، السعودية، السودان، العراق، عمان، فلسطين، جمهورية القمر المتحدة، الكويت، لبنان، ليبيا، المغرب، موريتانيا واليمن.

وخلال الاجتماع أكدت عبد الدايم أن مصر تعد من أوائل الدول التى اتخذت جميع الإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا حفاظا علي صحه المواطنيين وهو ما جعلنا نفكر في كيفية مساندة المجتمع ودعم حسه الفني والرقي بمستوى المنتج الثقافي الذي نقدمه لجميع الاعمار والفئات وتناولت تجربة الثقافة المصرية لاستمرار الحراك الإبداعى من خلال شبكة الانترنت اثناء الازمة.

استعرضت المبادرة الإلكترونية خليك في البيت .. الثقافة بين ايديك والهادفة المساهمة فى حث ابناء الوطن على الالتزام بالاجراءات الوقائية حفاظاً على الصحة العامة, الى جانب استمرار رسالة الثقافة فى نشر الوان الفنون الجادة وتنمية الوعى بين ابناء المجتمع خاصة الشباب والاجيال الجديدة وجذب محبي الإبداع بمختلف صوره, وذلك من خلال تقديم فعاليات ثقافية وفنية مختلفة على قناة وزارة الثقافة باليوتيوب وموقعها الاليكترونى منها الحفلات الموسيقية العربية والكلاسيكية، افلام تسجيلية، حفلات فرق الباليه، مسرحيات للكبار والاطفال، مناقشات للكتب، تابلوهات استعراضية لفرق الفنون الشعبية، زيارات افتراضية للمتاحف الوطنية إلى جانب مجموعة ضخمة من أعمال اكثر من 50 فناناً تشكيلياً, بالاضافة إلى اتاحة نخبة من الكتب من إصدارات الوزارة بصيغة PDF للتصفح والتحميل .

واوضحت ان المبادرة تشمل ايضا تقديم سلسلة محاضرات ثقافية وتوعوية يقدمها نخبة من أعضاء المجلس الأعلى للثقافة والضيوف المتخصصين في شتى المجالات الثقافية اون لاين تترجم إلى لغة الإشارة لتمكين ذوى القدرات الخاصة من ضعاف السمع من متابعتها، وحرصاً على استمرار اكتشاف المواهب ودعمهم تم اطلاق المنصة الرقمية للورشة الدائمة لإعداد وتدريب الممثل ابدأ حلمك أون لاين حيث يتم بث مجموعة من المحاضرات المصورة مدتها 15 دقيقة، كما تم اطلاق العديد من المسابقات والمبادرات الابداعية في شتي المجالات الثقافية والفكريه والمعرفية والادبية والتي تفاعل معها ملايين الزائرين من خلال المحتوي الشامل للمواد الابداعية المقدمة, مؤكدة انه بتحليل الارقام وجد ان الفئة الاكثر اقبالا من الشباب وبلغت 59% مما يعكس تأثير الثقافة فى نشر الوعى بالمجتمع.

وفي ختام كلمتها وجهت عبد الدايم الشكر لرؤساء الوفود ورئيس ومقرر واعضاء اللجنة الدائمة للثقافة العربية على المشاركة في هذا الإجتماع الاستثنائي للمساهمة في وضع حلول للخروج من الازمة بثقافتنا العربية قوية شامخة وراسخة بجذورها في اعماق التاريخ الانسانى. واشار السفير أحمد أبو الغيط امين عام جامعة الدول العربية إلى تأثر الحياة الثقافية بشكل كبير في ظل الإجراءات الاحترازية الوقائية التي اتخذتها الدول من أجل منع تفشي وباء كورونا فمع هذه الإجراءات توقفت الحياة الثقافية بشكل كامل نظراً لتعليق كافة الأنشطة والفعاليات الثقافية في كافة الدول، واشاد بكافة التدابير والمبادرات التي اتخذتها وزارات الثقافة في الدول العربية من أجل اتاحة المنتج الثقافي والتراثي عبر شبكات الأنترنت ووصوله لكافة فئات المجتمع المختلفة فقد لعبت وسائل التكنولوجيا والثورة الرقمية دوراً كبيراً في نشر الثقافة والمعرفة، وخلق جسور تواصل مع الجمهور، للتغلب على العزل الصحي الذي فرضته الأزمة.

وقال إن الإنسانية تمر بمرحلة عصيبة تتطلب مزيد من التنسيق والتعاون بين كافة القطاعات من أجل دعم العمل العربي المشترك وخاصة المجال الثقافي ووضع الآليات اللازمة للتغلب على الآثار السلبية التي ستخلفها الأزمة على قطاع الصناعات الثقافية والإبداعية، والخروج برؤية مشتركة وخطط استراتيجية استشرافية للمستقبل لإدارة الشأن الثقافي فى الفترة المقبلة. وقال ارنستو ريناتو اوتون المدير العام المساعد للثقافة باليونسكو إن ازمة كورونا اثرت بشكل مباشر على التراث الثقافى العربى واوقفت مساعى الحفاظ عليه خاصة قائمة الصون العاجل فى فلسطين واليمن والعراق وغيرهم، واضاف أن الازمة ايضاً افرزت عثرة اقتصادية للمواقع الثقافية التى تعتمد على التمويل الذاتى وقال إن حجب الخدمة الثقافية عن المجتمع يؤثر سلباً على الوعى الثقافى مشيراً الى تداعيات الأزمة على مختلف مجالات الحياة.

وفي كلمته أشار الدكتور محمد ولد أعمر المدير العام للمنظمة إلى أهمية عقد هذا الاجتماع في هذه الظروف الاستثنائية.