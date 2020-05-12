رفض فلسطينى عربى لقرار الاحتلال الإسرائيلى بمنع تمديد عمل تلفزيون فلسطين بالقدس

أكدت الهيئة العامة للإذاعة التلفزيون الفلسطينية، رفضها القاطع لقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي تمديد اغلاق مكتب تلفزيون فلسطين في القدس المحتلة ومنع طواقمه من العمل في كافة المناطق داخل أراضي الـ48.

وقالت الهيئة إن هذا القرار الذي أصدره وزير الامن الداخلي لدولة الاحتلال “جلعاد اردان” ، تعسفي وانتهاك سافر للقانون الدولي من جهة، لأنه يمنع تلفزيون فلسطين من العمل في القدس الشرقية، وهي ارض فلسطينية محتلة، اعترفت بها أكثر من 140 دولة، عاصمة لدولة فلسطين المحتلة، وانتهاك لحرية الرأي والتعبير من جهة أخرى. وأضافت أن هذا القرار تعبير عن خوف سلطة الاحتلال الدائم من نقل الحقيقة كما هي للعالم، ومحاولة للتغطية على جرائم دولة الاحتلال التي يحاكم عليها القانون الدولي.

وأكدت أنها ستواصل العمل بغض النظر عن هذا القرار الاحتلالي، لأنها تؤمن أن مهمتها ومسؤوليتها نقل الحقيقة في كافة الظروف مهما كانت صعبة، وأنها لهذه الأسباب ترفض هذا القرار جملة وتفصيلا. ومن منطلق المسؤولية القانونية والأخلاقية والمهنية، تحمل الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، مسؤولية مواجهة هذا الانتهاك السافر، الى الأمم المتحدة واتحاد الصحفيين الدولي وجميع منظمات حقوق الانسان وحرية الرأي والتعبير، مؤكدة أن المسؤولية تتطلب رفض هذا القرار ومنع تنفيذه فوراً، ومحاسبة إسرائيل على اتخاذه.