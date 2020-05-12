كشفت وزارة الأوقاف عن رصد 12 مخالفة للمساجد خلال شهر رمضان، حيث أكدت إنهاء خدمة جابر محمد عبدالحميد مقيم شعائر بمسجد عبد العظيم مجاور عطية بمدينة بني سويف؛ كونه فرش بجوار المسجد وإمامة المصلين لصلاة التراويح، بالإضافة لإنهاء خدمة عادل إبراهيم عامل بأوقاف الإسكندرية، لقيامه بفتح زاوية الودود بحي اللبان التابعة لإدارة الجمرك بالمديرية، إلى جانب تحويل أحمد همام إمام بالأوقاف إلى باحث دعوة لبثه آراء غير وسطية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك لا تتناسب مع الوزارة.

كما أن الوزارة قررت خصم شهر بدل صعود المنبر لثلاثة أئمة تغيبوا عن عملهم، بالإضافة لخصم شهرين بدل صعود المنبر لـ 6 أئمة لتخلفهم عن التحقيق بسبب تغيبهم عن العمل.

وأكدت الوزارة أنها ستنهي خدمة كل من يخالف تعليمات غلق المساجد دون تردد في ظل الظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم كله.

وشددت الأوقاف على ضرورة غلق المسجد من الداخل غلقًا تامًا أثناء رفع الأذان، وأنه لا مكان بالوزارة لأصحاب الانتماءات أو المغيبين عن الواقع، مؤكدة أن الاستجابة لتعليمات جميع مؤسسات الدولة واجب شرعي ووطني وإنساني.