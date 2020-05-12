19 إصابة بـ ” كورونا ” بمستشفى 6 أكتوبر بالدقي من الفريق الطبي

أكد أحد أطباء بمستشفى 6 أكتوبر للتأمين الصحي بالدقي ، رفض ذكر اسمه، أنه على مدار ثلاثة أيام منذ الأحد 3 مايو حتى 5مايو، تم التأكيد على إيجابية تحاليل وإصابة عدد من العاملين بالمستشفى بمرض ” كوفيد 19 ” المسبب له فيروس كورونا، وأن عددهم 19 منهم 12 ممرضة بوحدة الكلى، وممرضتين بقسم الاستقبال وإثنان من عمال وحدة الكلى وعاملتين إحداهن بقسم الرعاية المركزة والأخرى بالاستقبال، بالإضافة إلى موظفة بقسم الحسابات، وأيضا عامل بالمخازن اكتشف إصابته منذ أسبوعين .

وأشار إلى أنه لم يتم عمل تحاليل لكل الفريق الطبي المخالط للمصابين،وأن هذا الفريق الطبي المخالط يقوم بعمله المعتاد في المستشفى، مبينا أن إدارة المستشفى أبلغتهم أنه سيتم التحليل لهم في حالة ظهور أعراض عليهم.

وتواصلت ” الأهالي ” مع أحد المسئولين بإدارة مستشفى 6 أكتوبر للتأمين الصحي، رد قائلا : ” يوجد مصابون في المستشفى، فالمخالطون من الفريق الطبي يعملون في مستشفى الحميات، فيه بروتوكول ماشيين عليه، إحنا عملنا محضر مخالطة فيه كل أسماء المخالطين وبعتناه الوزارة وهي متواصلة معاهم، أخذ المسحات مش مسئولية المستشفى دي الوزارة و بالفعل إحنا أعطينا الناس إجازات و فيه ناس معزولة في بيوتها ومفيش حد مخالط بيشتغل جوا المستشفى، لكن هو فيه مثلًا إحنا عندنا إصابات في قسم الكُلى ففيه ناس في قسم النساء بيقولوا إحنا موجودين في المستشفى و عاوزين يتعمل لهم مسحات ،يتعمل لهم مسحات أزاي و هم مش مخالطين ” .

وأضاف أنه تم عمل مسحات لقسم الكلى فيه 23 ممرضة، وأيضا مسحات لـ 70 عاملا بالمستشفى، مما يدل على إجراء مسحات للمخالطين، كما تم أخذ مسحات لـ 69 مريضا، ظهر منهم 3 فقط إيجابيين، و حاليا معزولين في مستشفى العجوزة، مبينا أنه لا توجد مستشفى، تجرى مسحات لجميع العاملين والمرضى بها، حيث أن أخذ المسحات، بروتوكول علمي ويتم من خلال لجنة موضوعة، تحدد من يتم أخذ مسحات له .