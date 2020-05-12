 الكمامات المغشوشة تغزو الأسواق..

يشهد سوق الكمامات، إقبالا كبيرا من المواطنين، خلال الفترة الأخيرة، الأمر الذي رفع أسعارها بصورة مبالغ فيها، كإجراء احتياطي، قام به الكثير من المواطنين، خوفا من تفشي فيروس كورونا المستجد، ومع هذا الإقبال، ظهرت آلاف الكمامات المغشوشة ” والمصنعة تحت بير السلم “، وغزت الأسواق بشكل مبالغ فيه.

كشفت جولة لـ “الأهالي” ، وجود نقص في توافر الكمامات الطبية مع ارتفاع سعرها، في حين يتم طرحها من قبل الإنتاج الحربي بأسعار منخفضة، مطالبين الحكومة ضرورة توفيرها بأسعار مناسبة للمواطنين.

وقال الدكتور محمد البدوي، مدير إحدى الصيدليات، إن أسعار الكمامات الطبية تبدأ من 4 و 6 و 8 و 10 جنيهات، موضحا أن الاختلاف في السعر نتيجة اختلاف الخامة والشكل، مبينا أن إقبال المواطنين على شراء الكمامات الطبية مازال مرتفعا ولم ينخفض.

وأوضح أن تلك الكمامات لها صلاحية ويجب استخدامها مرة واحدة على الأقل، لافتا إلى أن عدم توافر الكمامات الطبية في بعض الصيدليات نتيجة قيام موزعي الجملة برفع السعر على الصيدليات، مطالبا الحكومة بإنتاج كمامات طبية بسعر موحد أو قيام القوات المسلحة بإنتاجها و توزيعها على الصيدليات.

ومن جانبه قال الدكتور شريف عزت، رئيس شعبة المستلزمات الطبية بغرفة الصناعات الهندسية، إن حجم إنتاج مصر من الكمامات كان 250 ألف كمامة يوميا قبل الجائحة، وبعدها ومع مضاعفة خطوط الإنتاج وصلت إلى معدل يومي 750 ألف كمامة يوميا، ومتوقع خلال أيام أن تصل إلى مليون كمامة يوميا.