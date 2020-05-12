 بعد التوجه إلى ـ”مجلس الأمن”:مصر تبدأ التصعيد ضد “سد النهضة” .. وإثيوبيا مطالبة بالتوقيع على مسودة واشنطن

بدأت مصر التصعيد ضد سد النهضة الاثيوبى، وأشارت وزارة الخارجية إلى توجيه مصر “خطابا” لمجلس الامن ، وليست ” شكوى” بشأن تطورات القضية ومراحل المفاوضات وما اتخذته من مواقف مرنة ومتسقة مع قواعد القانون الدولي، كإحدى الخطوات التصعيدية من جانبها، حيث شددت فى خطابها على أهمية الانخراط الإيجابي من جانب اثيوبيا بهدف تسوية هذا الملف بشكل عادل ومتوازن للأطراف المعنية، وبما يضمن استدامة الأمن والاستقرار في المنطقة، وحذرت من تداعيات قيام أديس أبابا بملء السد دون استشارة وموافقة مصر والسودان على الأمن والسلم فى المنطقة، كما طالبت مصر مجلس الأمن بحث إثيوبيا على القبول بالاتفاقية التى تم التوصل إليها فى فبراير الماضى فى واشنطن، فيما يرى خبراء انها خطوة تأخرت كثيرا ، مؤكدين اهميتها فى ارسال رسائل للعالم كله بحجم مخاطر هذا السد.

فيما اجمع خبراء قانون دولى على ان سيناريو التدويل للقضية، يبدأ بحصول مصر على دعم أكبر عدد من الدول الأعضاء فى الأمم المتحدة، وهو ما يحدث الآن، ثم يتم نقل الملف إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن للمطالبة بتفعيل مواد القانون الدولى الخاص ببناء السدود على الأنهار المشتركة بين عدة دول وقد تكون الخطوة التالية هى إقامة دعوى قضائية أمام القضاء الدولى ممثلا فى محكمة العدل الدولية للحفاظ على حقوقها المائية وللمطالبة بوقف أعمال بناء السد المتبقية لحين الوصول لحل بين الطرفين، موضحين ان مصر والسودان ارتكبتا خطأ كبيرًا منذ العام 2011 بدخول المفاوضات مع استمرار إثيوبيا بالتشييد، وكان من المنطق القانوني أن يتوقف التشييد حتى تصل الجهات الثلاثة لاتفاق كامل يوضح جميع مراحل التشييد والتشغيل والإدارة.

من جانبه، اكد دكتور ” محمد نصر الدين علام”، وزير الرى الاسبق ، على انه أياً كان مسمى التحرك المصرى الجديد، فإن ما حدث يجب النظر إليه بشكل إيجابى باعتباره خطوة جادة تتوافق مع الطريق الذى اختارته لحل الأزمة بالتفاوض، مضيفا انها خطوة على طريق “التدويل” الذى تسير فى اتجاهه بديلا عن الخيار العسكرى الذى يظل دائما آخر الخيارات، إن لم يكن مستبعدا فى جميع مراحل الأزمة، والتوضيح بأنه لم يكن إدخال الولايات المتحدة كوسيط فى الأزمة من قبل إلا من أجل جمع المزيد من الأدلة والبراهين على المماطلات الإثيوبية، خاصة وان الخطاب الرسمى المصرى دائما ما يؤكد أن جميع الخيارات مفتوحة لحماية أمننا المائى والقومي، باعتبار أن مياه النيل هى مسألة حياة أو موت بالنسبة للمصريين, مشيرا الى ان خطاب مجلس الامن بمثابة ” رسالة ” قوية لإثيوبيا، تؤكد على المحافظة على فاعلية تحركات مصر الداخلية والخارجية واستمرارها، موضحا أنه بعد تقديم هذا الخطاب، يصبح الجانب الإثيوبيي مطالبًا بالرد، حيث أن الخطوة التالية ستكون طلب جلسة لتحديد مسار الدعوة، ما ينتج عنه استدعاء كافة الأطراف واستكمال مفاوضات واشنطن من حيث توقفت، مؤكدا على أن تجاهل إثيوبيا يضعها في وضع قانوني ودبلوماسي صعب، ويعطي الحق للقاهرة في اتخاذ كافة التدابير لحماية أمنها القومي، باعتبرها الدولة الأكثر تضررًا من البناء.

بينما يرى دكتور” ضياء القوصى ، مستشار وزير الرى الاسبق،انه الاهم من خطوة التوجه لمجلس الامن ، هو ضرورة إدارة الأزمة بعد التدويل بشكل مختلف تماما، وأن تكون هناك رسالة رئيسية يجب أن تصل للعالم مفادها أن “بناء السد يهدد حياة المصريين جميعا، وإذا تم السد فلا نعلم ما سينتج عنه هذا التهديد، يجب السعى لان يشارك العالم في الحل، ولابد من تغييرالاستراتيجية وتغيير المفاوضين، لأن المفاوض الحالي لا يمتلك رؤية خارج الصندوق للحل والتعامل على مستوى الأزمة، كما يجب استغلال التوتر في العلاقة السودانية الإثيوبية والتي كانت تعمل لصالح إديس ابابا، بجانب التحرك في العلاقة الدولية الإثيوبية والمشاركين في تمويل وبناء السد.

ويقول خبير الموارد المائية بالامم المتحدة، دكتور ” احمد فوزى دياب”، ، إن لجوء مصر إلى مجلس الأمن يعد تصعيدًا سياسيًا من الدرجة الأولى، بعد تعثر وراء تعثر في المفاوضات الثلاثية من الجانب الفني، مشيرًا إلى أن محتوى الخطاب الكشف عن التجاوزات الإثيوبية، بالإضافة إلى نفاد صبر القاهرة، مضيفا أن الخيارات المتاحة حاليًا أمام أديس بابا، إما التوقيع على مسودة واشنطن، أو حصول مصر على قرار بوقف بناء السد،