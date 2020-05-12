بمناسبة إحياء الذكري “الــ 75 ” لعيد النصر ..التجمع يهنئ بوتين .. ويؤكد الانتصار حرر البشرية من أسوأ أنواع الطغيان

أرسل النائب سيد عبد العال، رئيس حزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي، نيابة عن قياداته وأعضائه، برقية إلى الرئيس الروسى فلاديمير بوتنن بمناسبة إحياء الذكري “الــ 75 ” لعيد النصر التاريخي ,الحرب الوطنية الكبري” التي انتصر فيها الروس ضد غزاة النازية ،حيث واجهوا خلالها أهوالاً تفوق التصور، ولكنهم نجحوا فى تغيير مجرى الحرب العالمية الثانية، وفى تحرير الإنسانية من نير الديكتاتورية النازية العنصرية.

و كان التصميم على إحراز النصر النهائي تهنئة بمناسبة إحياء الذكري “الــ 75 ” لعيد النصر مثيراً للذهول، فقد اتحدت الأمة مع جيشها فى تلاحم يدعو للإعجاب. كان هتلر يدرك أن عدوه الأول هو الاتحاد السوفييتي وأن القضاء عليه يعنى أنه يكون سيد العالم ولهذا حشد كل قواته فى المعركة.

لكن الاتحاد السوفييتي صمد لتلك الضربة التى كان من المفترض أن تسحقه سحقاً، وحول مسار المعركة من الدفاع عن موسكو إلى الهجوم ومطاردة جيش الغزاة حتى عقر داره فى برلين وسحق الآلة الحربية النازية الألمانية وحرر شعوب أوروبا الشرقية من النازية وتحمل الاتحاد السوفييتي فى تلك المواجهة عددا يقدر بحوالي أربعين مليونا من أبنائه فقدوا أرواحهم.

وقدم رئيس التجمع التهنئة للرئيس الروسى وكل الشعب الروسي بذكرى الانتصار التاريخي الذى حرر البشرية من أسوأ أنواع الطغيان ، ونؤكد على أمانينا بمزيد من الازدهار وارتقاء العلاقات بين الشعبين الروسي والمصري.