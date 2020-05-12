الخميس.. انتهاء صرف الدفعة الأولى من منحة العمالة غير المنتظمة

تستكمل هيئة البريد من خلال 4000 منفذ علي مستوي الجمهورية و600 مدرسة في بعض المحافظات، غدا الأربعاء، وحتي بعد غد الخميس، صرف الدفعة الأولي من المنحة التي قررها الرئيس عبد الفتاح السيسي بقيمة 500 جنيه بإجمالي 1500 جنيه علي 3 أشهر، للعمالة غير المنتظمة لمساندة هذه الفئة من تداعيات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وكشف وزير القوي العاملة محمد سعفان، عن أن الذين صرفوا المنحة أمس الأول الإثنين، من المستحقين، بلغ 48 ألفاً و177 مستحقاً، ويتبقى688 ألفا و991 ألفا يصرفون حتي غد الخميس أخر يوم في الصرف للمتخلفين.

وفيما يخص موعد صرف الدفعة الثانية من المنحة، أوضح وزير القوي العاملة، سيتم الإعلان عنه في وقت لاحق قبل عيد الفطر المبارك ، والتي سيكون الصرف بكارت مسبوق الدفع مربوطا بحساب مفتوح لكل مواطن من المستحقين، من خلال منافذ البريد علي مستوي الجمهورية، بالإضافة إلي فروع البنك الزراعي المصري.

ولفت الوزير إلي أن إجمالي المستحقين لصرف المنحة الذين سوف يقومون بصرف الدفعة الثانية، يصل إلي 2 مليون، و37 ألفا، و324 مستحقاً ، وإجمالي مبلغ المنحة من الدفعة الأولي بالكامل إلي مليار و18مليونا و662 ألف جنيه ، وذلك بعد تدقيق بياناتهم من ما يقرب من 4 ملايين عامل تقدموا عبر المنظومة الالكترونية لوزارة القوي العاملة خلال الفترة التي تم تحديدها بمعرفة اللجنة الوزارة المختصة بذلك.