د. عادل وديع فلسطين يكتب:لص اسطنبول

شجون مصرية لص اسطنبول د. عادل وديع فلسطين

هم كما هم وسيظلون كما هم .. أقصد الاخوان الذين يظلون ( على رأي ) المثل ( راقدين في الذره ) يتحينون الفرصة للانقضاض على البشر ، ولا ننسى ما اقترفوه من جرائم أيام كان الشعب والشباب في حالة ثورة ضد حكم مبارك .. فتحوا الانفاق واقتحموا السجون واعتدوا على الشرطة ، والشعب ودبروا المكائد والخطط حتى وصلوا للحكم في عامهم الأسود .

حتى والعالم كله يعاني من بلاء الكورونا والدولة تسعى للمواجهة وعدم السقوط يقوم هؤلاء وسط هذه الأزمة وفي شهر رمضان باقتحام كمين عند رفح وبئر العبد ولم يكفيهم ما اقترفوا من جرم عظيم يوم قتل المصلين في جامع بئر العبد .

وها هو حليفهم لص اسطنبول ينتهز انشغال العالم في وباء الكورونا ويقتحم ليبيا منتهكاً كل القواعد والقوانين الدولية ويزرع الإرهابيين هناك مما يهدد ليبيا وأيضاً مصر ذلك بمساندة دولة فاعلة دولية وإقليمية يمكنها أن تردعه إن أرادت ، وهذا المجرم يتصرف بغباء شديد وبطريقة مكشوفة يعترف فيها الارهابي السوري الذي وقع الاسبوع الماضي في قبضة الجيش الوطني الليبي عندما يقر بأن قد تم نقله مع عدد آخر من الارهابيين من تركيا إلى ليبيا مباشرة على متن طائرة مدنية منتهكاً لاتفاقيات منظمة الطيران المدنية الدولية التي تدين نقل أي مواد متفجرة .

أما بانتهاكاته العسكرية للمناطق البحرية الإقليمية بجوار قبرص فهو يقوم بعمليات تنقيب جديدة استفزازية في مياهها الإقليمية مما جعلها تتقدم باحتجاج رسمي إلى الأمم المتحدة ، وحذرت قبرص أن تركيا تزعم بحقها في مناطق بحرية لا حقوق لها فيها ، كما ذكرت قبرص في شكواها للأمم المتحدة ، أنها ترفض ما قدمته تركيا أخيراً ، للإحداثيات الجغرافية المتعلقة بالحدود الخارجية لجرفها القاري وما يمثله بوضوح من تعدي على المناطق البحرية لقبرص وكذلك دول ساحلية أخرى في المنطقة كما تدين قبرص مذكرة التفاهم التي أبرمت بين تركيا وحكومة الوفاق الليبية بشأن ترسيم الحدود في البحر المتوسط ، علماً بان هذا الاتفاق يختلق حدوداً بحرية غير موجودة بين تركيا وليبيا لمصلحة أطراف دولية أخرى .

ومازالت تركيا بالإضافة إلى السفن البحرية التابعة لها والطائرات دون طيار التي ترافق سفن الحفر التركي ، فإن القوات المسلحة التركية تقوم بتدريبات عسكرية في المجال الجوي لقبرص بشكل يومي.

*د . عادل وديع فلسطين