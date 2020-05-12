وزارة الصحة مسئولة عن ضوابط فتح المساجد

قال الدكتور عبد الغني هندي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن هناك فرقًا كبيرًا بين توقف الحياة وغلق المساجد.وأكد أن توقف عجلة الإنتاج من أصعب القرارات التي تحمل عبئا كبيرا على الدولة، خاصة أن أكبر الدول لم تتحمل تلك الأزمة، خاصة مشيرًا إلى أن هناك فرقا بين المسؤولية الفردية والمسؤولية الاجتماعية.وشدد هندي على ضرورة أن تضع وزارة الصحة بعض الاشتراطات في المساجد لإقامة الصلاة خاصة بوضع بوابات تعقيم، ولكل شخص مصلية خاصة به، والمسافة بين المصلين، لافتًا إلى أن المسجد الذي ينطبق عليه تلك الاشتراطات، خاصة مع إعلان الحكومة بالتعايش مع الأزمة.