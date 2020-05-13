يعقد الدكتور مصطفى مدبولىً وئيس مجلس الوزراء اليوم اجتماعا لمجلس الوزراء عبر تقنيه الفيديو كونفرانس وذلك لاستعراض عدد من الملفات الاقتصاديه والخدميه

كما يستعرض المجلس كذلك خطه استعدادات الوزارات لعيد الفطر المبارك

كما يناقش المجلس كذلك آليات تشديد الاجراءات الاحترازيه خلال الفتره القادمه فىً ظل الزياده فىً معدلات الاصابه بفيروس كرونا

كما يناقش المجلس كذلك تقرير وزاره التربيه والتعليم فيما يتعلق بسير امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى

وكذلك استعدادات الوزاره لامتخانات الثانويه العامه

كما يستعرض مجلس الوزراء تقرير وزاره الصحه فيما يتعلق بالتحليل الإحصائي لفيروس كورونا والتعاون مع وزاره التعليم العالى والشباب والرياضة فيما يتعلق بتجهيزات العزل الصحى