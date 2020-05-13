الخميس القادم ..سهرة شعرية بصالون القاهرة الدولي

تحت رعاية الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة دكتور هيثم الحاج علي ، وضمن الأنشطة التي تقدمها الهيئة عبر الصفحة الرسمية لمعرض القاهرة الدولي للكتاب ، تنظم الهيئة وصالون القاهرة الثقافي الدولي في العاشرة مساء الخميس 21 رمضان، أمسية شعرية، من خلال البث المباشر عبر صفحتي الصالون ومعرض القاهرة الدولي للكتاب، على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”؛ ضمن مبادرة “خليك في البيت.. الثقافة بين إيديك”، التي أطلقتها وزارة الثقافة بهدف الإرتقاء بالوعي وزيادة الحصيلة المعرفية لدى جموع الشعب.

يستضيف الصالون فى الأمسية الشاعر العماني حسن المطروشي، والشاعر المصري علي عمران، والشاعرة اللبنانية حنان فرفور، والشاعرة البحرينية سوسن دهنيم، والفنان أشرف علي من مصر.

يدير الأمسية الشاعر والإعلامي محمد حميدة مؤسس صالون القاهرة الثقافي الدولي، والإعلامية منال الربيعي، وتستمر الأمسية لمدة 80 دقيقة على جزئين عبر صفحة معرض القاهرة الدولي للكتاب.