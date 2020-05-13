هدى سلطان وسعاد محمد ..على يوتيوب الثقافة

امسية مميزة يقضيها متابعو قناة وزارة الثقافة على اليوتيوب تاتى فى العاشرة مساء 14 مايو ضمن اجندة الفعاليات الرقمية خلال شهر رمضان المعظم التى تحتضنها مبادرة خليك فى البيت .. الثقافة بين ايديك وتضم مختارات من التسجيلات النادرة لعدد من دورات مهرجان الموسيقى العربية الذى تنظمه دار الاوبرا المصرية والتى استضافت كوكبة من عمالقة الطرب فى زمن الفن الجميل هم هدى سلطان ، صباح فخرى سعاد محمد ووديع الصافى

وفى الخامسة والنصف تذاع حلقة جديدة من فوازير سينما مصر رؤية واخراج خالد جلال ، وفى التاسعة والنصف تعرض محاضرة من ورشة ابدا حلمك لاعداد الممثل الشامل .