“الداخلية” تضبط 9 عناصر إجرامية لقيامهم بغسـل 15 مليون جنيه حصيلة الإتجار بالمواد المخدرة

ألقى قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بوزارة الداخلية، القبض على 9 عناصر إجرامية ، مقيمين بنطاق محافظتى القاهرة والقليوبية، لقيامهم بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم ، وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة ، ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك ، وتأسيس الأنشطة التجارية فى فى مجالات (المواد الغذائية – سيارات النقل والأجرة – الفاكهة والخضروات – السيارات)، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة .. حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى (15 مليون جنيه) تقريباً. وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال العناصر الإجرامية