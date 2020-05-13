وزير التموين يوجه بصرف 261 مليون جنية قيمة سلع فارق نقاط الخبز

قامت الهيئة العامة للسلع التموينية بصرف قيمة سلع فارق نقاط الخبز عن شهر ابريل بإجمالي مبلغ 261 مليون جنية، وفقاً لتوجيهات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، وذلك لكافة بدالي التموين، وفروع مشروع جمعيتي، والمجمعات الاستهلاكية، وذلك مبكراً عن موعد صرفها المقرر.

يأتي ذلك حرصاً من الوزارة على توفير السيولة اللازمة لبدالي التموين، وفروع مشروع جمعيتي لقيامهم بتدبير وتوفير السلع الحرة لديهم لطرحها للمواطنين للصرف في منظومة فارق نقاط الخبز، بالإضافة إلى صرف السلع التموينية للمواطنين والتي توفرها الوزارة.

ويذكر أنه في وقت سابق قد قرر الدكتور على المصيلحي مد فترة صرف سلع نقاط الخبز للمواطنين حتى أخر الشهر بدلاً من إنتهاء صرفها يوم ٢٠ من كل شهر.